VIDEO: Her jubler Torstein og Ap-leiren

Det var stor spenning da Ap-leiren startet nedtellingen til prognosen som kom klokken 21. Så kunne 2.-kandidat Torstein Tvedt Solberg, 4.-kandidat Tom Kalsås og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun slippe jubelen løs.

– Jeg jubler. Jeg jubler fordi dette er mer enn jeg hadde håpet på, sier Torstein Tvedt Solberg til RA.

For da de første tallene tikket inn, viser det at Norge er på vei mot et regjeringsskifte.

– 26,4 prosent – eller hva det var – er mye. På mitt mest optimistiske håpet jeg på 26,2. Kanskje løfter vi oss mer utover natten, sier Tvedt Solberg.

– Folk vi ha forandring

Tvedt Solberg mener følgende har vært avgjørende bak de gode Ap-tallene.

– Det er tydelig at Norge og Rogaland ønsker en ny regjering. En av de viktige sakene er de økende forskjellene på folk. Folk vil at vi skal jobbe for å skape nye jobber, samtidig som vi kutter klimautslippene. Jeg ser at folk vil ha en slutt på privatiseringen av velferden, og at vi heller skal ha en satsing på en god offentlig skole og helsevesen, sier Tvedt Solberg.

– Men det startet dårlig. I januar og februar var vi under 20 prosent. Men siden har vi stadig løftet oss. Vi har snakket om politikk. Hva vi vil gjøre. Nå er vi lei av å sitte i opposisjon. Vi er veldig klar for å være i posisjon, sier Tvedt Solberg.

Spent på Tom Kalsås

Tvedt Solberg er spent på tallene utover valgkvelden. Kommer 4.-kandidat Tom Kalsås inn på Stortinget?

– Det er ekstremt viktig å få inn Tom. Det er det vi følger med på nå. Erfaringen fra forrige valg er at det var så jevnt at det ikke var klart før dagen etter, sier Tvedt Solberg.

– Jeg er ikke inne ennå, men jeg er ikke langt unna, sier Kalsås selv.

– Det er som forventet. Det blir veldig spennende. Jeg må følge med utover kvelden. Det er ikke sikker at vi får svar om jeg kommer inn eller ikke i natt, fortsetter Kalsås.

Det er tidlig å snakke om en mulig statsråd-jobb for Torstein Tvedt Solberg.

– Det er tidlig. Mye skal skje. Stemmer skal telles opp. Men telefonen er på, sier han med et smil.

Tom Kalsås er ikke inne på Stortinget ennå, og vil følge nøye med utover kvelden. - Jeg er ikke inne, men er ikke langt unna, sier han til RA. (Arne Birkemo)

Ap-listen i Rogaland:

1 Hadia Tajik 1983 Sandnes 2 Torstein Tvedt Solberg 1985 Stavanger 3 Tove Elise Madland 1965 Vindafjord 4 Tom Kalsås 1986 Gjesdal 5 Marte Eide Klovning 1983 Utsira