Kommentar: «Rett på plan A for Jonas?»

Denne kommentaren er basert på valgdagsmålingen klokken 21.00, og svært mye kan endre seg i løpet av valgkvelden. Alligavel: Slik det ser ut nå får Ap, Sp og SV 88 av 169 mandater – og når det magiske tallet er 85 innebærer dette at en Jonas+Trygve+Audun-regjering slipper å hente støtte fra Rødt og MDG i Stortinget for å få gjennom politikken sin.

Da valgdagsmålingen til Valgdirektoratet sa 26,5 prosent til Ap, var jubelbruset i Folkets Hus ektefølt glede. Jonas Gahr Støre har gjennomført en valgkamp der han framsto avslappet, nedpå og som noe helt annet enn den overtente, relativt ferske partilederen i 2017. Glemt er Trond Giske og metoo-sakene, glemt er også en katastrofal 2017-valgkamp der Ap bommet på strategien og ikke fikk med seg at nedgangen etter oljeprisfallet i 2014 var snudd. På KåKå i kveld pekte den lokale Ap-toppen Dag Mossige på at partiet hans som et bredt sammensatt folkeparti, har greid å få fram helheten i politikken. MDG kan kjøre fram én sak, Ap må samle politiske motsetninger som spenner fra radikale AUF-ere til rogalendinger som fremdeles er glad i oljå.

[ Følg valgkvelden direkte hos RA ]

Jubelen var også ektefølt i Senterpartiets leir. Fra å ha ligget over 20 prosent på de beste målingene, har mye tydet på at Sp toppet formen for tidlig. En oppslutning på 10–11 prosent ville uansett ha vært et godt Sp-resultat, men holder prognosen på 14,7 prosent helt inn vil Vedums parti ha gjort sitt nest beste valg gjennom tidene.

Hva med sperregrensepartiene? På noen målinger på tampen av valgkampen lå KrF, Venstre, MDG og Rødt alle over fire prosent, som er minstegrensen for å konkurrere om de 19 utjevningsmandatene. Når klokken nærmer seg 21.30 ser Rødt ut til å være seierherren blant fireprosentpartiene, med MDG hakk i hæl. Ifølge prognosen får Rødt en oppslutning 5 prosent og kan gå fra én til åtte representanter på Stortinget. Venstre og MDG ligger i skrivende stund rett over, og KrF like under, men her er det viktig å ha i bakhodet at bystemmene trolig vil gå i Guri Melbys og ikke Olaug Bollestads favør.

Kommentaren oppdateres.