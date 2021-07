Millionstøtte til ungdomstilbud i Kvernevik

Det melder Sunde IL i en pressemelding fredag.

Pengene skal brukes til å opprette et ungdomsfritidstilbud (UFO) for ungdom i Kvernevik.

– UFO blir en åpen møteplass for ungdommen i nærmiljøet. Tilbudet vil være én gang i uken på ettermiddagen og utover kvelden med hovedbase på Sunde idrettslags klubbhus. UFO vil ha fokus på organisert aktivitet og sunt kosthold, skriver idrettslaget i pressemeldingen.

Vil forebygge ensomhet

Daglig leder i Sunde idrettslag, Helen Husebø, er meget fornøyd med tilskuddet.

– I likhet med mange andre idrettslag sliter også vi med frafall når barna blir ungdom. Vi ville gjøre noe for å hjelpe inaktive ungdommer tilbake til organisert aktivitet ved å møte dem på deres egen hjemmebane. Derfor skal aktiviteten foregå på ungdommens egne premisser. Målet med prosjektet er å forebygge ensomhet og utenforskap, samt bedre psykisk og fysisk helse. Dette gjøres ved å skape en inkluderende og motiverende arena, sier Husebø.

Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Kvernevik Sanitetsforening, Smiodden ungdomsskole og Madla & Kvernevik Frivilligsentral. Line Møllerop er leder for sistnevnte organisasjon.

– Jeg er veldig glad for å være en del av dette prosjektet. Det er spesielt gledelig for Madla & Kvernevik Frivilligsentral å få være med å bidra til samarbeid mellom lag og organisasjoner i Kvernevik. Og det er utrolig bra at frivillige organisasjoner tar tak i de samfunnsutfordringene som finnes i nærområdet. Vi gleder oss til å komme i gang med et etterlengtet prosjekt, sier Møllerop i pressemeldingen.

Planen er å komme i gang allerede til høsten i år. Det er i første omgang snakk om et 3-årig prosjekt.