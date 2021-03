27 nye smittetilfeller i Stavanger

Stavanger kommune melder om 27 nye smittede onsdag morgen. Tallene er fra testingen gjort tirsdag.

Av disse er 18 av tilfellene nærkontakter, tre tilfeller kan knyttes til innenlandsreiser, én har usikker smittekilde, og fem har ukjent smittekilde.

853 personer testet seg tirsdag.

Slik er de smittede fordelt på alder:

0–9 år: 5

10–19 år: 6

20–29 år: 4

30–39 år: 2

40–49 år: 4

50–59 år: 5

70–79 år: 1

Ansatt ved bofelleskap smittet

En ansatt ved et bofellesskap for eldre testet tirsdag positivt for covid-19. Åtte beboere og to ansatte er satt i karantene. Pårørende er informert.

– Alle beboerne er fullvaksinerte, så hvis de skulle være smittet så er det lite sannsynlig at de blir alvorlig syke, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.