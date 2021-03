16-åring skal ha sagt til kvinne at det var blitt satt en hodepris på 20.000 kroner på sønnen hennes

Saken mot en 16 år gammel gutt startet opp i Stavanger tingrett tirsdag og det er satt av to dager til saken.

Gutten er blant annet tiltalt for å ha kommet med trusler. 21. februar i fjor skal han på en skole i Stavanger holdt en kniv i hånden og sagt «få se hvor tøff du er nå» til en person.

23. mai i fjor skal han ha uttalt på telefon og tekstmeldinger til en gutt og hans mor at «hans kamerater skulle ta ham» og at det var blitt «satt en hodepris på 20.000 kroner» på gutten. Han skal videre ha sagt til moren til gutten at hun hadde et valg mellom å betale 20.000 kroner til en kamerat av ham eller så skulle de ta sønnen hennes eller lignende.

16-åringen er også tiltalt for to tilfeller av bæring av kniv samt bruk og besittelse av narkotika.

27. juni i fjor skal han også ha kommet med en rekke trusler mot politiet i forbindelse med at de skulle frakte ham til legevakten.

9. januar i år skal han også ha vært voldelig og kommet med trusler mot politiet i forbindelse med at han skulle fraktes til en barnevernsinstitusjon.

