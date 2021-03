Skal ha hatt to jobber og valgt å svindle Nav

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 33 år gammel mann fra Stavanger.

Bakgrunnen for det er at han i perioden fra 15. mai 2017 til 7. januar 2018 sendte meldekort til Nav om at han ikke hadde utført arbeid. Ifølge tiltalen skal han i denne perioden ha jobbet 928 timer for to arbeidsgivere.

Opplysningen på meldekortene han sendte til Nav medførte at han skal ha fått utbetalt 132.080 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 20. april i år.

Han må da også svare for å ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

