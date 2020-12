Var i utlandet – fikk moren til å sørge for at han fikk utbetalt dagpenger fra Nav

32-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Ifølge tiltalen leverte han meldekort til Nav i perioden fra 31. oktober 2016 til 26. juli 2017 uten å opplyse om at han oppholdt seg i utlandet. Som en følge av dette fikk han utbetalt 173.798 kroner som han ikke hadde krav på.

I den aktuelle perioden skrev han i flere e-poster til Nav at han var på jobbjakt i Nord-Norge – og at han på grunn av dette ikke kunne møte på flere informasjonsmøter hos Nav.

Mottok e-post

4. februar 2017 mottok Nav en e-post fra politiet om at 32-åringen hadde kommet til Stavanger lufthavn og opplyst at han hadde oppholdt seg i Malaysia og Thailand i tre måneder.

Det førte til at Nav i etterkant foretok et søk i valutaregisteret som viste at 32-åringen befant seg i utlandet store deler av tiltaleperioden.

Sporing av IP-adresser viste at meldekortene var sendt fra Norge. 32-åringen innrømmet i retten at det var moren hans som hadde sendt dem på vegne av ham.

Stavanger tingrett kom også til at 32-åringen skulle dømmes for å ha avgitt falsk forklaring til offentlig myndighet. Straffen ble ubetinget fengsel i 24 dager.

