Hevdet at hun var gravid med tvillinger og forsøkte å svindle Nav

Den 44 år gamle kvinnen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tingrett.

Ifølge tiltalen skal 31. oktober og 5. november 2019 ha forsøkt å forlede Nav til å betale seg engangsstønad på 83.140 kroner.

31. oktober skal hun ha vedlagt søknaden om dette en terminbekreftelse fra en lege hvor hun selv hadde påført med håndskrift at hun var gravid med tvillinger og undertegnet dette med legens navn.

5. november 2019 sendte hun en ny søknad hvor hun vedla en ny terminbekreftelse, som hun selv hadde utferdiget hvor hun skrev at «det bekreftes at pasient er gravid med tvillinger» og undertegnet denne med legens navn.

Stavanger tingrett kom også til at kvinnen skulle dømmes for å ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet og for dokumentfalsk.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kvinnen tidligere er dømt for bedrageri. Samtidig ble det lagt noe vekt på hennes uforbeholdne tilståelse.

Retten kom til at sterke allmennpreventive hensyn gjorde seg gjeldende og at dette medfører at det ikke kan gis en betinget reaksjon i forbindelse med saken. Dermed ble hun dømt til ubetinget fengsel i 24 dager.

