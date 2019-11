Ny sykkeltunnel kan gi ekstra kjørefelt for biler i E39-tunnel i Stavanger

Den nye sykkeltunnelen som skal bygges på den såkalte sykkelstamveien langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, kan føre til at også biltrafikken på strekningen får bedre kapasitet, skriver Veier24.

Den 380 meter lange sykkeltunnelen vil gå parallelt med Auglendstunnelen i Stavanger, og rehabilitering av det sørgående løpet i Auglendstunnelen er inkludert i sykkeltunnelprosjektet. Vegvesenets prosjektleder for sykkelstamveien, Kari Smådal Turøy, håper imidlertid synergieffektene fra sykkeltunnel-prosjektet kan føre til at man også får frigjort midler til å utvide den sterkt trafikkerte tunnelen med et ekstra kjørefelt.

Å utvide selve tunnelen, og eventuelt også tunnelportalene, er derfor lagt inn som to alternativer i utlysningen av konkurransen, som nylig ble publisert i Doffin.

Avlastningstunnel

– Vi har fått finansiering på minimumsalternativet, som er å rehabilitere hvelvet som er så dårlig at det må skiftes ut. En utvidelse av tunnelløpet ligger ikke inne som investeringstiltak noe sted, men sannsynligvis er det ikke en så stor ekstrakostnad å strosse ut tunnelløpet også, når vi først er i gang. Derfor har vi bedt om pris på to utvidelsesalternativer. Så vil størrelsen på tilbudene avgjøre om noen av dem kan gjennomføres, sier Smådal Turøy til Veier24.

Sykkeltunnelen vil bli brukt som avlastningstunnel for biltrafikken mens biltunnelen rustes opp, forteller hun videre.

Veier24 skriver at det første som skjer i prosjektet er at hvelvet i sørgående løp tas ned, og - hvis det er penger til det - strosses ut slik at det blir plass til et ekstra kjørefelt. Mens dette skjer, går all trafikken i nordgående løp. Denne jobben blir startet opp sommeren 2020.

Veier 24 skriver videre at når sørgående løp er sikret, legges trafikken tilbake, og man går i gang med å sprenge sykkeltunnelen.

Det blir avholdt tilbudskonferanse om prosjektet i Stavanger 20. november, og for å sikre likebehandling av tilbyderne, må alle interesserte melde seg på innen 15. november.