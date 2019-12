Norsk sosiolog går ut mot videodømming

Følg RA Sporten på Facebook !

Sosiolog Arve Hjelseth mener at videodømming setter en stopper for spontanitet i fotball og peker på at idretten er særlig sårbar for slike dommerinngripener.

Videodømming (VAR) har blitt en stadig større del av fotball de siste årene. Mens det er i enkelte mesterskap har fungert godt, har systemet høstet mye kritikk andre steder.

Spesielt i Premier League har bruken av VAR blitt kraftig kritisert etter at det i flere tilfeller har tatt lang tid for å godkjenne eller annullere et mål.

– VAR ødelegger den del av spontaniteten som er knytte til å glede eller ergre seg over scoringer fordi en ganske betydelig andel av scoringer vil bli sjekket. Det vil på sikt påvirke den spontane og euforiske jubelen ved scoringer fordi man alltid jubler med et lite forbehold, sier Hjelseth ifølge Ritzau.

Hjelseth er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og er spesielt opptatt av sosiale forhold ved fotball. I 2006 skrevet han doktoravhandling om «norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball».

Sosiologen peker på at fotball er en ekstra sårbar sportsgren for bruk av videodømming ved scoringer.

– Fotball er en sport som er strukturert slik at det er svært få høydepunkter. En kamp innholder i snitt mellom 2,5 og 3 scoringer. Det er svært lite. Man kan sitte 90 minutter uten at det scores et mål. Det skjer ganske ofte, uttaler 53-åringen og fortsetter:

– Så verdien en scoring har, er ekstrem høy i fotball fordi det ene øyeblikket kan avgjøre hele kampen. Det er grunnlaget for de voldsomme gledesutbrudd som scoringer har.