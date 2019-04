SOLA (Dagsavisen): Med det går Kjell Ingolf Ropstad offisielt inn i vervet som partileder, og må for alvor starte jobben med å samle KrF etter det opprivende veivalget i fjor høst, og gjenreise partiet, som ligger langt under sperregrensen på snittet av målingene.

Les også Hege Ulsteins KOMMENTAR:Tro, håp og ærlighet

Vil ha ro om abort

Å stoppe selvbestemt fosterreduksjon var et viktig KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, som Ropstad mener har skapt begeistring blant velgerne. Det vises ikke igjen på snittet av målingene, hvor KrF nå ligger på skarve 3,4 prosent.

Som Dagsavisen skrev fredag, mener flere KrF-topper at partiet nå må prioritere andre kampsaker, enn ytterligere innstramming av abortloven.

– Jeg mener at framover er det viktigere å legge inn støtet mot sorteringssamfunnet. Da handler det om å sørge for at bioteknologiloven er godt balansert både når det gjelder etikk og teknologi. Det mener jeg er viktigere enn å innskrenke abortloven noe mer nå, mener fylkesleder Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy.

Ropstad sier til VG lørdag at heller ikke han vil ha en ny diskusjon om selvbestemt abort i KrF.

– Jeg ønsker et KrF som angriper de problemstillingene som er relevante å få gjort noe med fremover. Og jeg tror aktiv dødshjelp, sortering, bioteknologispørsmål, er de reelle debattene der de mulighetene er, sier Ropstad til avisen.

Les også intervju med Ingelin Noresjø:Gråt et døgn da hun innså at det ble Frp-samarbeid

Noresjø ny

Olaug Bollestad, som har vært fungerende leder siden Knut Arild Hareide gikk av i høst, er valgt som 1.nestleder.

Ny inn i ledelsen er Ingelin Noresjø, som er valgt som ny 2. nestleder. Hun skal balansere ut ledelsen. Hun var en såkalt rød delegat under veivalget. Hennes perspektiver fra livet og politikken i Nord-Norge, fremheves også som viktige.

Nordland KrF, hvor Noresjø er fylkesleder, spilte egentlig inn tidligere stortingsrepresentant Hans Olav Syversen som ny partileder.

– Nordland KrF var såkalt rødt. Fylkesstyret mente at måten veivalget ble gjort, hvilke argumenter som ble brukt og abortdebatten som kom, tilsa at Syversen var et bedre alternativ for å samle partiet. Da han sa nei, var ikke det aktuelt lenger. Jeg personlig har alltid vært begeistret for Kjell Ingolf Ropstad, sier Noresjø i dette intervjuet med Dagsavisen.

Møre og Romsdal KrF skapte litt spenning under landsmøtet på Sola lørdag da de fremmet et benkeforslag om å erstatte Karin Bjørkhaug med Randi W. Frisvoll.

Bjørkhaug var blant dem som stemte for å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet under veivalget i fjor høst, mens Frisvoll i likhet med ny KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville inn i dagens regjering med Venstre, Høyre og Frp, skriver NTB.

Hadde Bjørkhaug blitt vraket til fordel for Frisvoll, ville det blitt blått overtak i KrFs nye sentralstyre. Benkeforslaget fikk imidlertid ikke flertall. Landsmøtet gikk for valgkomiteens innstilling, med 152 mot 27 stemmer.

Les flere saker om KrF-landsmøtet her:

– Den eneste gangen KrF har varmet noe i mitt hjerte(+)

KrFU krever gratis prevensjon til unge under 16 år

Landbruksminister Bollestad: – Pelsdyr er en drittsak