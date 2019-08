Moské-helten: – Jeg visste at jeg ville dø om jeg slapp ham

Mohamed Iqbal (75) og Mohamed Rafiq (65) var ved 16-tiden lørdag akkurat ferdig med bønnen og skulle lese Koranen før ny bønn.

– Plutselig så vi en mann i uniform med flere våpen komme inn. Han så meg og løsnet to skudd mot meg. Jeg sto maks to meter fra ham, forteller Iqbal (76) til Aftenposten.

Da reagerte Rafiq raskt. Han hoppet på gjerningsmannen og klarte å felle ham slik at Manshaus mistet våpnene.

– Han prøvde å få tak i våpnene og kjempet hardt for å komme seg løs. Jeg visste at jeg ville dø hvis jeg slapp ham. Derfor holdt jeg ham så hardt som jeg kunne, sier Rafiq og tilføyer at han flere ganger holdt på å miste grepet.

– Jeg fikk uante krefter takket være Gud.

Mens Rafiq hold Manshaus nede klarte Iqbal å ta fra Manshaus en rifle han hadde hengende rundt seg. Den brukte han til å slå 21-åringen.

– Vi så døden i øynene og trodde at vår siste time var kommet. På den annen side skal vi ikke være redde nå, for da har de som ville skremme, oppnådd sitt mål, sier Rafiq til avisa.

I tillegg til Iqbal og Rafiq var det en ung mann i moskeen da angrepet startet. Han løp ut for å ringe politiet. Rafiq holdt gjerningsmannen nede i omtrent 20 minutter før politiet kom.

Det er i ettertid av angrepet startet en innsamlingsaksjon for å sende de tre heltene på pilegrimsreise til Mekka. Så langt har 1.229 givere donert 241.985 kroner.

