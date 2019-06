– Det var veldig hyggelig å få en telefon om at jeg hadde vunnet. Det er vanskelig å uttrykke takknemlighet, men dette betyr mye, sier Morten Abel.

Årets kulturprisvinner har blitt kalt Norges popkonge, og har satt Rogaland på kartet i over 30 år.

– Dette gjelder først og fremst på musikkfeltet som musiker, komponist og produsent, men også hans kunstneriske ambisjoner, nysgjerrighet og trang til fornyelse, har gjort ham bemerket som forfatter, skuespiller og billedkunstner, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal under utdelingen på Atlantic Hall.

Stolt og ydmyk

Rogaland fylkeskommunes kulturpris deles ut til en person som har gjort en langvarig innsats for kulturlivet i fylket.

– Dette er så rolig, nedpå og voksent, at nå er jeg veldig stolt, sier Abel.

Trives i Stavanger

Tengesdal forteller så at Rogaland fylkeskommune setter stor pris på at Morten Abel har valgt å bli i hjemfylket, til tross for suksessen.

– Andre artister med slik suksess hadde nok dratt til hovedstaden eller kanskje utlandet for godt. Morten Abel har i stedet valgt å ha sin kunstneriske hovedbase ved TOU Scene, sier hun.

Abel, som har både bodd i Oslo og England tidligere, sier at han ikke har behov for å bosette seg der på ny.

– Nå har jeg etablert meg i Stavanger, og her trives jeg veldig godt, sier han.

Festivalsommer

Abel forteller at planene framover er en sommer full av festivaler, før nytt album skal spilles inn til høsten.

– Å motta en pris som dette er inspirerende og jeg får lyst til å fortsette arbeidet, sier han.

Spellemann

Etter flere år i bandene Mods og The September When, valgte Abel å konsentrere seg om sin egen musikalske kreativitet på 90-tallet.

Abel har vunnet fire Spellemannspriser som soloartist.

Blant disse, både Årets Spellemann for 2001 og hedersprisen for 2014.

I tillegg har han vært nominert til fire Spellemannspriser og vunnet en Spellemann sammen med The September When.

I 2018 ble han første Rogalandsartist som ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame.

Kulturprisen han mottok onsdag formiddag består av en statuett av John Josefsen, samt 50.000 kroner.