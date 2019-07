Marokko-saken utsatt igjen

Det var ventet at dommen ville komme torsdag, men i stedet ble det klart at det blir enda en rettsdag 18. juli.



Da skal de tiltalte få anledning til å uttale seg, før dommeren trekker seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet og straffutmåling, sier en journalist fra det marokkanske medienettstedet i Medias24 til Stavanger Aftenblad.



Det er imidlertid noe usikkert om dommen vil komme samme dag, eller om dette tar tid.



Noen ganger tar det timer før en avgjørelse er klar. Andre ganger kan det gå dager eller uker, sier journalisten.

Dommen viktig i sorgprosessen

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.



Bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til Uelands familie sa tidligere torsdag til NTB at dommen er viktig for at familien skal kunne gå videre i sorgprosessen.



– Familien Ueland lever helt fint med at de må vente ytterligere en uke på dommen, sier Falck Paulsen til Stavanger Aftenblad etter at det ble kjent at de må vente lengre.

Et pusterom

Neste torsdag vil familiens marokkansk bistandsadvokat Azeddine El Kabbaj være på plass i rettssaken i Salé.



– En dom vil være en milepæl for de etterlatte i deres sorgprosess. At dommen lar vente på seg er likevel et fint pusterom. Nå vet vi at når retten settes igjen så er familiens bistandsadvokat på plass i rettslokalet og kan rapportere direkte til oss, sier Falck Paulsen til Aftenbladet. Familien oppretter en stiftelse i Marens ånd.

Leste opp brev

I dagens rettsmøte ble et brev fra moren til det danske drapsofferet lest opp.



– Jeg vet at hun ropte på meg da hun døde. De fortjener dødsstraff, skrev moren i brevet, ifølge NRK.



Til sammen 24 menn er tiltalt i saken. Tre av tiltalte har erkjent å ha begått de IS-inspirerte drapene og risikerer dødsstraff. For de 21 andre er det lagt ned påstander fra 15 år til livstid i fengsel.

Tror dom ankes

Falck Paulsen, som er bistandsadvokat for de etterlatte etter Maren Ueland, tror dommen vil ankes.



– Det som er veldig viktig for familien til Maren Ueland, er at den marokkanske stat fortsetter sitt arbeid mot terrorisme og forebygger slik at noe sånt aldri skal skje igjen, sa han tidligere torsdag til NTB.