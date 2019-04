Liadals regningsrot avslørt av stikkprøver

I desember i fjor fant Stortinget flere feil i Liadals krav om kjøregodtgjørelse, skriver Aftenposten. Til sammen var det krevd 13.950 kroner for mye for drøyt 3.800 kilometer for lang kjørelengde.

– Det ble i forbindelse med den årlige regnskapsrevisjonen ved Riksrevisjonen oppdaget feil antall kilometer i en reiseregning. Da ble andre regninger sjekket, og Liadal ble kontaktet. Deretter ble aktuelle reiseregninger korrigert i samråd med henne. Dette er det nå ryddet opp i, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H). Hun sier det ikke var grunn til å tro at det var levert regninger for reiser som ikke var gjennomført, slik Aftenposten avslørte denne uken.

Liadal har konsekvent ført for mange kilometer mellom Oslo og hjembyen Haugesund, Hun sier hun alltid har trodd at det var 60 mil mellom byene, og at hun har rundet av nedover. Den faktiske avstanden er snaut 46 mil.

Ap-politikeren beklaget tirsdag det hun har gjort.

– Jeg skal være nøye fremover og legger meg helt flat, sier hun.

