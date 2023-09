Sandnes-kvinnen spiller Helene Ugland i ny film: - En skikkelig spesiell dame

Alexandra Gjerpen fra Sandnes er med i storsatsingen «Sulis 1907». Det historiske dramaet har tatt over 12 år å lage og regnes som Nord-Norges dyreste film, skriver NRK.

Handlingen spinner rundt gruvebyen Sulis i Nordland. Atten år gamle Konrad er desperat etter arbeid og får jobb i den livsfarlige gruven Hanken. Det er brutale kår for arbeiderne, og forholdene blir ikke bedre når den Olof Wennström kommer til makten i gruveselskapet.

– Det var helt ekstreme arbeidsvilkår i Suli. Det bodde altfor mange folk i hver brakke, og det hendte at de la ut jobbene på anbud. Det var ingen solidaritet. Hvis det var noen som var villig til å ta jobben for mindre, gjorde de det, sier Gjerpen når RA møter henne på Bøker & Børst i Fargegata. Hun er i byen i forbindelse med at filmen har førpremiere i Stavanger onsdag kveld. Filmen har tidligere vært vist flere ganger i Nord-Norge.

– Dette er en historie jeg ikke kjente fra før av. Jeg opplever at folk i nord har mye bedre kjennskap til det som skjedde i 1907 enn det vi lenger sør i landet har.

Skuespiller Alexandra Gjerpen. (Mari Wigdel)

Sulis 1907 er inspirert av virkelige hendelser, og skildrer opptrappingen til opprøret som endret Norge. Filmen er regissert av Nils Gaup.

Kreativ, språkmektig og drøy

Sandnes-kvinnen portretterer Helene Ugland, inspirert av kilder om agitatoren Helene Ugland fra Froland (1877-1940). En agitator er en som «søker å påvirke folks oppfatning ved overtalelse eller arbeider kraftig til fordel for en sak».

– Hun reiste til nord helt alene for å tale for arbeiderne. Hun var kun 21 år og kvinne, og dette var et ekstremt mannsdominert miljø. Det er helt vilt. Hun ble fengslet flere ganger, men ga seg likevel ikke. Hun lå og ventet på et høyloft i ti dager, med lopper og lus, fordi hun skulle inn til Sulitjelma. Det var flere som prøvde, men ingen fikk det til uten om henne, og hun var med på å overbevise arbeiderne om å organisere seg og var nødt til å finne solidaritet med hverandre og stå opp for hverandre.

Gjerpen hadde aldri hørt om Helene Ugland før hun fikk manuset til filmen, og har merket seg at det gjelder de aller fleste.

– Hun er en skikkelig spesiell dame. Det er ikke så enkelt å finne informasjon om henne. Hun dro tidlig til Sverige og mye mer kjent der. Eller … det er kanskje grenser for hvor kjente kvinnelige agitatorer er.

Droppet Froland-dialekten: – Slaktet den totalt

Det har gjort særlig inntrykk på Gjerpen å framføre talene til Ugland.

– Hun er skikkelig kreativ, språkmektig og drøy. Hun var opptatt av handling over snakk og var en enormt politisk person. Det fanget meg veldig. Gruvearbeidere som Helene talte for, har i ettertid sagt at hun også fikk dem til å se sitt eget menneskeverd, sier hun og forteller at hun har lest Uglands egne arbeiderdikt og politiske tekster for å sette seg inn i hvem hun var.

– Ugland snakket Froland-dialekt, men du snakker kav sandnesdialekt i filmen?

– Ja. Jeg har gjort et ærlig forsøk på frolandsdialekten, men jeg hørtes bare ut som Harald Eia i «Åpen post», sier Gjerpen og ler.

– Hvordan i all verden skulle folk ta meg alvorlig da? Det er en så flott dialekt, men jeg slaktet den totalt. Jeg var skikkelig i tvil. Det var ingen enkel avgjørelse, men jeg tror det tjener filmen at vi kjørte på med sandnesdialekt.

Filmen har kinopremiere 6. oktober.

Sulis 1907 (SF Studios)

