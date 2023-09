Vant pris i Sør-Korea for NRK-serie: – Skal feires

Nina Ellen Ødegård fra Stavanger er i Seoul i Sør-Korea for å ta imot prisen for «Beste kvinnelige skuespiller» sammen med regissør Atle Knudsen. Utdelingen av prisen skjer i dag.

Dramaserien var nominert til i alt fem priser – Beste Internasjonale Mini Serie, Beste Regissør (Atle Knudsen), Beste Manusforfatter (Kjetil Indregard og Mads Løken) og Beste Kvinnelige Skuespiller (Nina Ellen Ødegård).

Ødegård: – En stor ære

Ødegård, som til vanlig er fast skuespiller ved Rogaland Teater, ser på prisen som en stor ære.

– Det er en stor ære å motta denne prisen. Jeg tar imot den på vegne av alle som jobbet med Etterglød. Det var en sterkt ensemble følelse i alle ledd: fra regissør, Monster, NRK, produsent, manusforfattere, crew og cast. Alle jobbet fra hjertet og delte av sin livskraft. Jeg tenker at dette har vært helt essensielt for at Etterglød ble som det ble. I kveld skal jeg feire sammen med regissør Atle Knutsen på andre siden av jorda og være stolt. Jeg vet at innspillingen av Etterglød vil være i hjertet mitt for alltid, sier Nina Ellen Ødegård, i en pressemelding.

Dramaserien Etterglød (internasjonal tittel Afterglow) er produsert av produksjonsselskapet Monster, og ble sendt i sju episoder på NRK høsten 2022.

Livmorhalskreft

I pressemeldingen beskriver de serien slik:

«Serien handler om livsglade Ester (Nina Ellen Ødegård), den ene personen du tror vil leve evig, fordi du rett og slett ikke kan forestille deg en verden uten henne. Når hun får kreft, påvirker det alle rundt henne. Hennes mann, hennes barn, hennes venner. De begynner alle å stille spørsmål ved sine liv og sin egen dødelighet. Dette kunne ha vært en dyster historie om en kvinne som muligens dør av livmorhalskreft, men Ester ville aldri tillate det. I stedet er dette en historie om kjærlighet og liv, og alle de herlige – og tåpelige – tingene vi gjør før vi dør.»

Etterglød har tidligere vunnet High School Award for Best Series under Cannes Series, samt Best European Series ved Prix Europa i 2022.

Seoul International Drama Awards er en årlig prisutdeling som holdes i Seoul, Sør-Korea, for å fremme kulturell utveksling gjennom drama. Prisen har eksitert siden 2005.