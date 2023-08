Comeback-feber: Kaizers traff fansen før superturné

Kaizers møtte fansen i Stavanger før turneen i Norge og Europa (Dagsavisen)

Kaizers Orchestra gjør comeback. Fredag går startskuddet for superturneen på 56 konserter. 14 konserter i hver av de fire største byene i Norge, Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen.

Selv om det er ti år siden bandet la gassmaskene på hylla og parkerte oljetønnen i boden, er Kaizers-interessen enormt. Alle 56 konsertene i Norge er utsolgt.

Dagen før den første av 14 konserter i Stavanger konserthus, møtte Kaizers fansen på en nedlagt kafé i Salvågergata i Stavanger sentrum. Køen var lang. Gjennom gata og rundt hjørnet. Forbipasserende spurte hva som foregikk.

Fremst i køen sto Pål Manshaus. Han hadde tatt toget fra Oslo for å kjøpe «merch» og treffe heltene sine.

Ventet 45 minutter

– Jeg kom 45 minutter før dørene skulle åpne. Egentlig var jeg to timer før, men da var det ingen der. Da jeg kom tilbake en time senere, turte jeg ikke gå bort igjen. Det var utrolig gøy å se dem, kjøpe merch og få det signert. Dette er helt elsk. Vanskelig å sette ord på, sier han.

Pål Manshaus tok toget fra Oslo til Stavanger for å treffe Kaizers og være på den første av 56 konserter i Norge. Her slår han av en prat med frontfigur Janove Ottessen. (Arne Birkemo)

Manshaus har vært fan siden 2013, året Kaizers ga seg.

– Jeg ble fan rett etter den siste konserten. Det var kjedelig da. Nå er det veldig gøy.

Fredag er Manshaus på plass i Stavanger konserthus. Han har VIP-billetter.

– Jeg fikk snakket med noen av bandmedlemmene nå i dag, men ikke så mye. Jeg håper å kunne snakke enda mer med dem etter konserten, forteller han.

Vinyler, T-skjorter, håndkle, bager og til og med en egen cola. Fansen kunne kjøpe mange forskjellige effekter i fan-shopen. Deretter kunne de få fangsten signert av hele bandet.

Kaizers gjør comeback og møtte fansen i Stavanger for superturneen i Norge og Europa (Arne Birkemo)

Janove: – Ydmyke og takknemlige

I køen var det både unge og noe eldre mennesker.

– Det er interessant å se at det ikke bare er fans på vår alder, 45–50 år. Det er kanskje tre generasjoner her. Det er jo helt fantastisk at vi trekker så mange i ulike aldre, sier Janove Ottesen til RA.

Janove Ottesen, Geir Zahl og Helge Risa sjekker ut sin egen merch. (Arne Birkemo)

Han synes det var spesielt å samle bandet igjen, kompisgjengen fra Bryne, og være Kaizers igjen.

– Å se fansen i øynene igjen for første gang på ti år er helt fantastisk. Vi er så privilegerte. Vi er så happy. Dette skal vi nyte, ta til oss og være glade for. Vi er ydmyke og takknemlige for oppslutningen og interessen. Tenk at så mange folk vil se oss så fort. Hele turneen ble utsolgt på 14 minutter.

– Det er jo egentlig helt spesielt. 14 må jo være et tall som betyr noe for oss. 14 minutter, 14 konserter i hver by, og 14 konserter i utlandet. Det må være det nye lykketallet vårt, sier Ottesen.

Jespen (13): – Hørt på dem siden jeg var liten

Frontfigur Ottesen og de andre Kaizers-medlemmene tok seg god tid til å snakke med alle som ville slå av en prat.

En av dem var Jesper Gundersen (13) fra Tasta.

– Jeg har hørt på Kaizers siden jeg var liten, seks-sju år. Det var noe med musikken. Energien på scenen. Oljetønnene og lyden da de slo på dem. Det er gøy å kunne få se dem live, sier 13-åringen, som var på plass samen med mamma – Kine Gundersen, som også har et forhold til Kaizers.

– Ja, jeg var jo der da de slo igjennom. Jeg husker godt da jeg så dem på Folken, sier moren, før hun må opp med telefonen for å ta bilde av sønnen og Janove Ottesen når sjansen byr seg.

Kaizers vinket til køen av fans da de ankom popup-kafeen til bandet som nå skal i gang med 56 konserter i Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen. (Arne Birkemo)

Køen for å komme inn og treffe Kaizers gikk rundt hjørnet i Stavanger sentrum. (Arne Birkemo)

Pål Manshaus var først i køen da dørene ble åpnet. (Arne Birkemo)

