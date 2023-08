Utopia er utsolg: – Dette er stort

– Dette er stort! Da vi startet Utopia i 2017 var det mange som refererte til tidligere festivaler som har prøvd seg i regionen, hvor det ikke har hatt heldige resultater. Vi har hatt noen lange år med covid og det har heller ikke gått på skinner, men vi har jobbet iherdig for å få stablet Utopia på beina. Og i år har vi virkelig fått det til! Aldri har det solgt i et så høyt tempo før, og med dette kan vi vel med sikkerhet si; Utopia er her for å bli, sier festivalsjef Espen Knoph i en pressemelding.

Snart, 25. og 26. august, skal 12.000 mennesker skal samles i Bjergstedparken til Utopia, som i år arrangeres for femte gang.

Festivalsjefen påpeker at de har fått gjort litt endringer i Bjergstedparken som har gjort at kapasiteten har økt.

– Begge dager er fullstendig utsolgt og det vil uten tvil bli den største Utopia-utgaven, noensinne, sier Knoph.

Karpe, Anne-Marie (UK), Steve Angello (SE), Morten Abel & Stavanger Symfoniorkester, Undergrunn, Emma Steinbakken, Ballinciaga og over 20 andre artister skal opptre på festivalen.

Festivalsjefen opplyser at ingen flere billetter slippes til årets Utopia. Salget til neste års Utopia starter 27. august.