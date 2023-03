Nye aktører får pengene til gatekunstfestival

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok tildelingen med ni mot to stemmer onsdag ettermiddag. Ap, H, KrF, Frp og Sp stemte for festivalprosjektet Nice Surprise, mens bare Rødt og Folkets parti stemte for Nuart, festivalgründeren som har arrangert den internasjonalt profilerte festivalen i Stavanger i over 20 år.

Flertallspartiene Ap og Sp offentliggjorde før budsjettbehandlingen i desember at de ville tildele Nuart 6 millioner kroner over fire år, 1,5 millioner kroner årlig, for å arrangere gatekunstfestival, men møtte motbør og måtte gjennom en runde med offentlig utlysning og åpning for også andre søknader. Ap og Sp endte med å prioritere bort Nuart i UKIS-vedtaket.

Hiphopaktører

Nice Surprise er et samarbeid som startet i 2002 av gatekunstneren Pøbel og Atle Østrem, med et konsept om å male små overraskelser i det offentlige rom. Samtlige aktører bak festivalen er lokale, deriblant hiphop artistene Tore Pang og Izabell, og alle har erfaring med å arrangere festivaler, deriblant musikk- og kunstfestivalen Xplosif, Musikkfest Stavanger, Øde Dekor og Komafest.

Festivalen med navnet Nice Surprise, som ifølge søknaden viser til kunst som dukker opp på uventede steder, overrasker og stimulerer til undring, og er planlagt fra 3. juni til 9. september i 2023, er myntet på alle aldersgrupper, men med særlig søkelys på barn og unge. Alle festivalens arrangementer er gratis.

Søker statsmidler

Totalbudsjettet er på 2.150.000 kroner. I tillegg til tilskuddet fra Stavanger kommune legges det inn en søknad til Kulturdirektoratet på 150.000 kroner, samt at det tas høyde for sponsorinntekter på 500.000 kroner.

Nice Surprise består av et team med høy kompetanse både på arrangement og gatekunst, heter det i kulturadministrasjonens saksutredning, der det ble rådet til at grupperingen fikk oppdraget.

