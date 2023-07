LeaFest: – En liten festival med store drømmer

11. og 12. august arrangeres festivalen LeaFest på Lea, i Julebygda utenfor Sandnes, for fjerde gang.

– LeaFest er ganske liten festival med store drømmer, sier styreleder Katrine Lea, til RA.

Hun forteller at de ønsker å gi den ultimate festivalopplevelsen uten at man må reise til utlandet eller til de større byene i Norge.

– Vi har allerede begynt å bli et fast innslag på sensommeren for mange, men vi ønsker å bli enda større, sier Lea.

Hun forteller at målet og håpet er å ha 200 festivaldeltakere i første omgang, og at de kan utvide til enda flere etter hvert.

Lokal musikk og noe for «alle»

Festivalsjef Jone Erland, sier de tilbyr mye lokal musikk i alle sjangre.

– Vi ønsker å lage noe som er ganske bredt, slik at alle kan finne noe de liker.

Se oversikt over artistene som kommer i faktaboksen nederst i saken.

Arrangørene gjør det klart at de ikke har en konkret målgruppe, og at både artistene og publikum er en god miks av unge og eldre musikkglade mennesker – fra 18 år og oppover.

– Vi har opplevd flere ganger å høre fra publikum at de ikke visste helt hva de gikk til, men ente opp med både nye venner og et nytt favorittband etter å ha tatt turen på festivalen. Det inspirerer til å fortsette. Rogaland har så mye bra å vise fram, sier styreleder Lea.

I tillegg til det offisielle LeaFest-programmet, arrangeres det også et åpent marked på lørdagen hvor alle som ønsker kan ta turen ut uten å løse billett.

– Her vil lokale kremmere stille med salgsboder, og det blir gratis konserter for de besøkende som vil ha en smakebit av LeaFest-følelsen, opplyser arrangørene.

Styreleder Kathrine Lea og festivalsjef Jone Erland (Tonette N. Haaland)

Trenger frivillige

Nå håper arrangørene at flere har lyst til å melde seg som frivillige, og at ryktet om festivalen skal spre seg enda mer.

– Til tross for et fullspekket kvalitetsprogram viser det seg vanskelig å nå ut til publikum. Uten et markedsføringsbudsjett er vi avhengige av jungeltelegrafen, og vi ser i år som tidligere at veldig mange venter med å kjøpe billett til de siste ukene. Det gjør det utfordrende for oss som skal gjennomføre siden det er mye usikkerhet knyttet til både innkjøp og bemanning når vi ikke vet sikkert hvor mange som tar turen, sier festivalsjefen.

– Vi må bare forberede oss så godt vi kan og ha litt is i magen, legger han til.

LeaFest drives av frivillige på dugnad, og ingen sitter igjen med økonomisk fortjeneste.

– Det er mange frivillige og ildsjeler som står bak festivalen. Også artistene er her gratis, påpeker arrangørene, som er utrolig takknemlige for alle som bidrar til at festival-drømmen har gått - og fortsetter å gå - i oppfyllelse.

Line-upen på LeaFest 2023:

Bare Andy

Nødutgang

Soulexpander

Johbru

Dogs Offended

Leaving Traces

Nattsvermer

Childi$h Behaviour

Bird as Propeth

Siddis

Tingen

Ashkan (One New Planet)

Suburban Hero

Andreas Flatøe

* Og flere annonseres fram mot festivalen.





