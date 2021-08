Utopia er avlyst - derfor var det uaktuelt

Utopia 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien. Det bli ikke Utopia i år heller. Musikkfestivalen er avlyst. Det melder arrangøren på sin Facebook-side tirsdag.

«Vi har virkelig gjort alt i vår makt og har jobbet intenst gjennom hele sommeren for å få til å skape denne festen for dere. Det har vært en lang kamp for å få lov til å lage landets første store fest, etter pandemiens utbrudd. Dessverre er man ikke sikre på at det vil kunne utføres på en forsvarlig måte, så derfor har vi nå sett oss tvunget til å avlyse 2021», heter det i meldingen.

Derfor er det uaktuelt

Utopia-sjef Espen Knoph utdyper overfor RA:

– Vi har ventet på gjenåpningen fra regjeringen, som stadig blir utsatt. Slik det ser ut er det en meter-regelen som gjelder, pluss ti kohorter på 500 personer. Det er uaktuelt for oss. Det betyr ti inngangspartier, ti barer, ti toalettsoner, ti vakthold og så videre. Det er ikke levelig eller forsvarlig – og heller ikke kjekt. Tenk deg tre kompiser som havner i ulike kohorter. Det blir kunstige grenser. Det går imot alle visjoner og det festivalen står for, sier Knoph til RA.

Utopia Daglig leder i Utopia, Espen Knoph, synes det er trist å møte avlyse Utopia for andre året på rad.

Hva med pengene?

Billettene blir automatisk overført til neste år for dem som allerede har kjøpt billett.

Men folk kan velge mellom å få pengene refundert eller om man vil bruke billetten på neste års festival.

– Vi håper så mange som mulig blir med til neste år, sier Knoph.

Planleggingen av Utopia 2022 er allerede i gang. En av tingene det jobbes med er å få med artistene neste år.

Kritiserer regjeringen

Knoph setter spørsmålstegn ved regjeringens prioriteringer.

– De kan sende tusenvis til Spania og Frankrike hvor man ikke har kontroll på folk, men å la unge voksne være på et begrenset område med hurtigtest og koronapass-krav, er ikke mulig. Nå er ikke vi i Utopia medisinske fagfolk, men jeg kan ikke skjønne hvorfor det ikke skulle være greit, sier Knoph og legger til:

– Er det slik at man ikke stoler på hurtigtester og vaksinen? Uansett, hvor lenge skal vi holde på før vi slipper opp igjen? Vår bransje var den første som måtte stenge ned, og den siste som får åpne.

Knoph forteller at festivalen vil klare seg økonomisk, selv om to festivaler på rad har gått i vasken.

– Akkurat nå er det mentalt bekmørkt, men det kommer seg nok.

Bransjeflukt

Pandemien har også ført til bransjeflukt, ifølge festivalsjefen.

– Folk finner tryggere bransjer og jobber. Dette er folk som det ikke er enkelt å finne igjen, advarer Knoph.

– Det er ikke bare sette opp en scene og trykke på play. Nå er bransjen ekstremt skadelidende.

Markedsfører Stavanger

Utopia-sjefen roser lokalpolitikerne i Stavanger, som han mener har «virkelig har jobbet og støttet opp om festivalen».

– De nasjonale politikerne må skjønne viktigheten og verdien av det vi holder på med. Utopia er en fantastisk brikke i et regionalt samarbeid, som genererer titalls millioner kroner til næringslivet lokalt – på bare to dager.

– Markedsføringsverdien for Stavanger kan en ikke sette pris på. Tenk hva det har å si for byen når artister som har flere følgere i sosiale medier enn Bayern München og Liverpool legger ut bilder og oppdateringer om at de er i Stavanger.