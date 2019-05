Knalltøff VM-start for målvaktene

Følg RA Sporten på Facebook !

Mot Sverige mandag kveld slapp Haukeland inn den første pucken etter 39 sekunder. Holm måtte gi tapt for første gang 46 sekunder etter at han erstattet Norges førstekeeper i annen periode. Begge målene kom etter noe naivt norsk forsvarsspill.

I alt har de to sluppet inn 21 mål på tre kamper. Det gir en redningsprosent på 80,52 for Haukeland (77 skudd, 62 redninger) og 83,33 for Holm (36 skudd, 30 redninger).

– Det gjelder å være klar når sjansen byr seg, men det er tøft å komme inn i sånne kamper. Man må bare gjøre det beste ut av det, sier Holm til NTB etter fire baklengs mot svenskene.

Flere og flere baklengsmål

Norge spilte en brukbar kamp mot Russland i VM-åpningen og tapte 2–5. Deretter fulgte 2–7 mot Tsjekkia før de tidvis ble fullstendig rundspilt og slått 1–9 av Sverige.

– Svenskene får det litt som de vil?

– Ja, de gjør det. De er veldig kreative, og vi kommer ikke opp på det nivået vi skal være på. Vi må gå i oss selv alle sammen og forbedre dette til Sveits-kampen. Det er nå vi virkelig må vinne kamper framover, og da må vi alle vise oss fra vår beste side, sier Holm.

Han erkjenner samtidig at målvaktene må ta sin del av støyten.

– Det er klart vi kunne ha reddet litt. Vi må steppe opp og gjøre det enda bedre. Samtidig er det tøffe arbeidsforhold. Det er en grunn til at de 20 der (svenskene) er i NHL. De er knallgode og utrolig kreative.

– Så kan jeg vel være ærlig nok til å si at jeg ikke hadde min beste dag. Jeg kunne ha avverget det siste målet. Både jeg og Haukeland må ha vår beste dag på jobb, samtidig som utespillerne må ha det, fortsetter Stavanger-keeperen.

Slet

Landslagstrener Petter Thoresen snakket allerede før kampen om at de norske utespillerne gjør det for vanskelig for egne keepere å redde nok. Mot Sverige ble det ikke særlig mye bedre.

– Keeperne våre blir seende veldig sårbare ut. Vi må gjøre arbeidsforholdene deres bedre, og det klarte vi ikke i dag. Det går på kampvilje og å gjøre jobben som skal til foran eget mål, sier Thoresen og fortsetter:

– Vi var forberedt på at det kunne bli tøft i de tre første kampene, men dette er i overkant tøft. Vi slipper inn ni mål, og sju i forrige kamp. Og så vet vi at Sveits ikke er spesielt mye dårligere. Vi må sørge for å bli flinkere til å orientere oss på egen blålinje, plukke ut folk og gjøre en bedre forsvarsjobb.

Gjerrige sveitsere

Så langt i VM er Henrik Haukeland den eneste målvakten som har vært på is i tre kamper. Av dem som har spilt to kamper, topper tyske Mathias Niederberger statistikken med en redningsprosent på 96,36, tett fulgt av russeren Andrej Vasilevskij med 96.

Sveits-keeper Reto Berra er eneste keeper med redningsprosent på 100. Han stoppet samtlige 19 skudd i 9-0-seieren over svake Italia. Kollegaen Leonardo Genoni tok 20 av 21 skudd (95,24 prosent) mot Latvia.

Norge spiller mot nettopp Sveits onsdag ettermiddag. Senere i mesterskapet venter Østerrike, Italia og Latvia.

