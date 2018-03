Kaldt, but no cigar

Rogalandsavis

Visst er det kaldt, men noen rekordkulde er det ikke. Det bare føles slik.

Natt til torsdag ble det registrert 11,2 kalde i Stavanger og 11,9 på Sola. Marsrekorden på Sola er minus 15,2 fra 2001.

Torsdagens 11,2 er det kaldeste som er målt i Stavanger, men her mangler data mellom 1988 og 2008.

– Derfor er dagens måling ikke med på den offisielle rekordlisten, sier klimaforsker Reidun G. Skaland ved Meteorologisk institutt.

Februarrekorden på Sola er for øvrig på minus 19,2 målt i 1969.

– Så vi har ingen grunn til å klage, selv om det river litt i nesetippen?

– Det er jo kaldt, og med østavinden så blir det ekstra friskt, sier Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Fortsatt vinter

Den siste uken har store deler av Europa fått inn kaldluft som stammer fra Sibir i Russland, av britiske tabloidaviser kalt «the Beast from the east». Kuldeperioden viste torsdag ingen tegn til å gi seg, heller ikke her på berget.

– Det blir fortsatt vinterlige temperaturer, selv om det blir litt mindre kaldt. Det er egentlig vinterlige temperaturer så langt varselet rekker, sier Selberg som også ser muligheten for et lite snødryss i helgen.

Den nevnte vinden har heller ikke tenkt å roe seg med det første. Fjellet og utsatt fjordstrøk kan få både stiv og sterk kuling før det bedrer seg mot slutten av helgen.

– Kanskje greit å bruke lue på de øverste toppene?

– Ville nok brukt mer enn bare lue, tror jeg, sier Selberg.

Skøyteis

Det som synes klinkende klart er at skøyteisen er i ferd med å legge seg.

Jone Halvorsen, seksjonsleder i Stavanger natur- og idrettsservice, har gått langt i å love skøyteis til helgen. Torsdagens målinger viser at det mangler bare én centimeter før Hindalsdammen er klar.

– 12 centimeter i dag. Blir sannsynligvis åpnet i morgen, sier Halvorsen.

Det betyr med andre ord at det er 13 centimeter med solid is som er minimumsmålet.

Marsrekorder

Spenningssøkere og rekordjegere kan heller ta seg over fjellet til indre østlandsområder.

Det ble torsdag satt marsrekorder med minus 41,8 grader i Folldal i Hedmark, mens Leirflaten i Oppland var nest kaldest i landet, med 40,7 minusgrader.

Ifølge AFPs oversikt har det siden fredag vært minst 48 dødsfall i Europa som knyttes til kulden. Flest menneskeliv har kulden krevd i Polen, der 18 har omkommet. Ytterligere seks har omkommet i Tsjekkia, i tillegg til fem i Litauen, fire i Frankrike og Slovakia, to i Italia, Serbia og Romania, mens Slovenia, Storbritannia og Nederland har hatt ett dødsfall hver.