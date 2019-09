Ingebrigtsen-rivaler utestengt fra VM

Michael Kibet og Daniel Simiyu får ikke delta i friidretts-VM på grunn av manglende dopingtester.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) avslo søknaden fra Kenya om at de to løperne skulle få bli med i Doha, Qatar til helgen.

Årsaken skal være at de ikke oppfyller minimumskravet om antall dopingtester de siste ti månedene.

Det skriver NRK.

Selv om de to løperne, som ble best og nest best i Kenyas VM-uttak, har blitt testet, kreves det også at utøvere gjennomfører uanmeldte dopingtester.

Ekspert i NRK Vebjørn Rodal, mener avgjørelsen er riktig.

- Jeg tror det er all grunn til å være tydelig overfor kenyansk friidrett. Det er satt et krav til testing utenfor konkurranse, så sier sikkert både managementet og kenyansk friidrett at utøverne har vært tilgjengelig for testing, men at de har ikke blitt testet. Men sånn regelverket, er så må du dokumentere at du har testet rent nok ganger før du får lov til å delta i et mesterskap.