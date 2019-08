Skjalg-løperen Mathias Hove Johansen har hatt en god sesong til nå, og 20-åringen ser ingen grunn til at han ikke kan være med å kjempe om det edleste metallet både på 100 og 200 meter under det kommende norgesmesterskapet på Hamar til helgen. Her fra årets Bislett Games. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix