Sølv til Hove Johansen bak Quarcoo

Rogalandsavis

Mathias Hove Johansen kan fortsatt titulere seg som regionens raskeste mann, da Skjalg-løperen fosset inn til nok en sølvmedalje under NM i Byrkjelo.

I år som i fjor var det Jonathan Quarcoo fra Elverum som ble for sterk for Skjalg-løperen, da Quarcoo vant nok et NM-gull på tiden 10,70. Hove Johansen tok sølvet på 10,86, mens Jonas Halonen fra Tyrving tok bronsen på 10,94 i ganske så kraftig motvind.

På damesiden var det en veldig overlegen seier som ventet for Ezinne Okparaebo, som tok gullet på 11.68. Ingvild Meinseth og Mari Brubak tok sølv og bronse, mens Sandnes ILs Astrid Mangen Cederkvist løp inn til femteplass på tiden 12.41.

Lagvenninnne Agathe Holtan Wathne løp inn til sjuendeplass på 12.48, mens Skjalgs Nathalie Ommundsen Johnsen tok den åttende og siste plassen i finalen.

