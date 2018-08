Rogalandsavis

Filip stilte til start på 800 meteren, og kjente lite til smertene han pådro seg under EM i Berlin i forsøksheatet på distansen.

Søndag gikk han rett i tet på 800 meterfinalen, og der lå han helt til oppløpet. Da spurtet Thomas Arne Roth forbi, og selv om Filip kom tilbake holdt det ikke til å komme seg forbi Roth igjen. Dermed ble det sølv på Filip, etter at Henrik tok gull fredag og Jakob gull på lørdag.

– Det holdt akkurat ikke, men jeg løp mitt løp. Det er surt å tape for Thomas, men han holder et veldig bra nivå. Det er gøy å utfordre 800-meterspesialistene, sa Ingebrigtsen over anlegget etter målgang.

– Det kan bli litt mye Ingebrigtsen, så det er bra at andre også kan løpe fort, svarte han da arrangøren minnet han om at både Henrik og Jakob hadde tatt gull.

Flere lokale medaljer søndag

Christina Toogood tok bronse på 1500 meteren for Sandnes på lørdag, og løp inn til syvendeplass under 800 meteren på søndag.

Tidligere på dagen løp lagkamerat Frew Brkineh inn til sølvmedalje på 10.000 meteren, da han holdt Marius Vedvik bak seg på oppløpet. Tiden 29.44,17 var også personlig rekord for Sandnes-løperen. Ørjan Grønnevig deltok også, men valgte å bryte da han ble tatt igjen med én runde av vinner Okubamichael Fissehatsion fra Tjalve.

På 200 meter-finalen for menn tok Skjalgs Mathias Hove Johnsen nok et sølv, bak Jonathan Quarcoo. Sandnes ILs Joachim Sandberg delte bronseplassen med Muhammed Jatta. Lagvenninne Astrid Mangen Cederkvist løp inn til femteplass på 200 meter for kvinner, der Skjalgs Elisabeth Slettum tok fjerdeplassen.

På 100 meter hekk ble det ny medalje på Sandnes IL, da Agathe Holtan Wathne løp inn til sølvmedalje bak Isabelle Pedersen. Skjalg-løper Vienna Dahle plusset på sin medaljefangst med en bronsemedalje på 10.000 meter. Tidligere i mesterskapet tok hun sølvet på 5000 meteren.

