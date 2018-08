Et relativt traust vindu fra Viking

Rogalandsavis

Mange rynket på nesen i sosiale medier etter at vinduet stengte onsdag. Det er lett å skjønne. De som har drømt om at Bjarne Berntsen skulle bruke en solid dose investorpenger på et tungt stoppernavn, en knakende god sittende midtbanespiller – og kanskje ny keeper vil naturlig nok være skuffet.

Logikken rundt folks negative reaksjoner er grei nok. Klubben har kvittet seg med seks spillere. Av disse var Østigård og Ryerson nøkkelspillere. Michalsen, Udo, Sørås og Hallam var stallfyll.

Inn har kommet fem nye i Axel Óskar Andrésson, Johnny Furdal, Ylldren Ibrahimaj, Even Østensen og Sondre Bjørshol. På stående fot kan man nok bare anse Furdal som en klar nøkkelspiller. De andre må nok ta steg for å bli det – noe Viking selvsagt håper flere av dem vil gjøre.

Det er likevel flere ting Viking ikke har fått til – ut over den noe mislykkede slankekuren av stallen.

Berntsen erkjenner glatt at en storvokst rutinert stopper i sesong – som kunne gå rett inn i laget og skrive en lengre avtale – sto høyt på listen hans. I stedet gambler klubben på lån av ukjente og urutinerte Axel Óskar Andrésson.

Berntsen peker på at det har vært vanskelig å få det han ønsket. Så må en stille spørsmål om jobben som var gjort på forhånd var god nok.

At det kunne bli stopperkrise i sommer har Viking vært klar over siden i vinter. De fikk riktignok en ubeleilig skade i trynet på Vevatne. Men når de plutselig måtte kaste seg rundt for å finne sin mann virket det hele litt panisk fra utsiden.

Viking-treneren liker å være sikker i sin sak. Han henter helst lokalt, rimelig og spillere han kjenner godt. Nå måtte speider Johan Selvig settes i aksjon på kort varsel. En spiller han aldri har sett live ble hentet på en kort låneavtale.

Samtidig kan en skyte gull på slike overganger. Det er definitivt verdt å merke seg at den anerkjente speideren Stig Thorbjørnsen nærmest lovpriste kvalitetene til Axel Óskar Andrésson i studio til rettighetshaver Eurosport onsdag kveld. Han vet bedre enn de fleste. Så behøver man heller ikke å lure et sekund på at Vikings lekkende forsvar desperat behøver den størrelsen (195cm) og islandske fandenivoldskheten stopperen helt sikkert vil tilføre. Han kan veldig fort bli en nøkkelmann i avslutningen.

Sondre Bjørshol er mer i kategorien traust fra Viking. Samtidig er tankegangen fullstendig i tråd med den kortreiste linjen som ble varslet da Berntsen kom inn. Han var meget god i Vidar det siste året han spilte i klubben og han har bidratt mye i Åsane. Samtidig må han definitivt ta steg om han skal styrke et Viking som forhåpentligvis er tilbake i Eliteserien neste år.

Det virkelig smarte kjøpet i dette vinduet framstår definitivt som Johnny Furdal. Han har vært klubbens soleklart beste spiller etter overgangen fra Nest-Sotra. Kulthelt-statusen virker definitivt overførbar til Viking og Stavanger. For en herlig spiller!

Hva så med klubbens sjanser for å gå rett opp? De nærmeste konkurrentene ruster tungt opp. I alle fall om man skal gå etter navn. Mjøndalen hentet Joakim Solberg, Tonny Brochmann og Olivier Occean. Sogndal har blant annet plusset på med Trond Olsen, Bjørn Helge Riise og Nikita Baranov. Serieleder AaFK vil fort bli bedre med Jonas Grønner og stortalentet Jens Petter Hauge.

Sånn jeg ser det har Viking styrket stallen, men ikke nødvendigvis laget. Jeg savner spesielt en defensiv midtbanemann inn. Fredrik Torsteinbø er best som indreløper. Steffen Ernemann har ofte vært for svak mot de gode lagene.

Samtidig kan det selvsagt klaffe for Viking. Man kan aldri være sikker på spillerkjøp. De mørkeblå håper selvsagt at det meste slår til. Om det skjer er sjansene for et opprykk fortsatt store.

Men det betinger to ting. Tabellnaboene i toppen må slås og snubletrådene må unngås.

Det meste tyder på at vi får en svært spennende fotballhøst.

