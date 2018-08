«Dagene som kan avgjøre alt for Viking»

Rogalandsavis

De mørkeblå hadde stort sett kontroll mot Mons-Ivar Mjeldes mannskap på Myrdal.

Ylldren Ibrahimaj og Kristian Thorstvedt sørget i utgangspunktet for arbeidsro og en fin reise i forhold til kampplanen.

Likevel glapp det igjen defensivt ved noen anledninger – slik det har gjort for mange ganger i år. Da Antwi snek seg gjennom alene med Austbø burde det blitt mål. Det kunne det også endt med ved en annen gjennomløpning før pause. Da Austbø selv tabbet seg ut på overtid sprakk nullen.

Et bedre lag enn Åsane ville fort straffet Viking og tatt poeng. Til tross for at Viking egentlig hadde full kontroll. Slik kan det ikke fortsette om laget skal direkte opp.

Nå har spillerne fått nok av sjanser til å rydde opp. Går det ikke må en styrke stallen. Viking er nødt til å finne defensiv stabilitet – ved siden av den offensive kraften. Det må skje selv om alle skjønner at det er den kanskje vanskeligste biten ved spillestilen som er valgt.

Etter at Leo Østigård forsvant, og kaptein Viljar Vevatne ble skadet, har trener Bjarne Berntsen også signalisert at en stoppersignering er nært forestående.

Han er fullstendig klar over svakheten til Viking og har pekt på det flere ganger. Resultatet av den jakten kan bli helt avgjørende for Vikings sjanser til opprykk. Sogndal, Aalesund og Mjøndalen virker maskinaktig gode om dagen. Her må Viking gjøre jobben selv MOT disse lagene.

Det klarer de ikke om det lekker som en sil bakover.

Lagets problemer har nemlig vært av repeterende art i år. Offensivt scores det mer enn nok mål. Bakover renner det inn. Det lukter ikke opprykk av 29 innslupne mål på 19 kamper.

De fleste krysser nok fingrene for at Berntsen lykkes med å lande en skikkelig sjef. En stor sterk midtstopper som helst er over 190 centimeter. En som kan rydde opp med umiddelbar virkning slik som Virgil van Dijk gjorde i Liverpool – uten sammenligning for øvrig.

Problemet er bare at slike er svært vanskelige å få fatt i. De koster som regel flesk uansett nivå. Jeg håper Viking tenker seg nøye om når de skal avveie hvor mye penger de føler de kan bruke av midlene som ble gjort tilgjengelig i sommer.

Å bli ett år til i Obos-ligaen blir langt dyrere enn et kjøp til noen millioner nå. Samtidig må en ikke miste hodet. Det ER ingen lett avveiing.

De kunne forresten like gjerne vurdert å hente en ny keeper også. All den tid klubben skifter fram og tilbake mellom Wichne og Austbø tyder det helt åpenbart på at de ikke har full tillit til noen av dem.

Den situasjonen virker svært uheldig sett fra utsiden og er neppe enkel for de to involverte heller. Iven Austbø var strålende fram til overtidsmissen søndag. Den kan fort ha kommet på grunn av litt benkerust.

Her bør i det minste Viking nå ta et klart valg for resten av året.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Fotball Obos-ligaen

Åsane – Viking 1–2 (0–2)

Myrdal, 641 tilskuere

Mål: 0–1 Ylldren Ibrahimaj (15), 0–2 Kristian Thorstvedt (18), 1–2 Andreas Fantoft (90).

(4-3-3): Iven Austbø 5 – André Danielsen 6, Tord Johnsen Salte 5, Markus Nakkim 4, Claes Kronberg 5 – Johnny Furdal 7, Fredrik Torsteinbø 6, Kristian Thorstvedt 6 (Ernemann i 12 min.) – Zlatko Tripic 6 (Zymer Bytyqi i 1 min.), Tommy Høiland 4 (Østensen i 5 min.), Ylldren Ibrahimaj 6.

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Thomas Kristoffersen, Åsane, Fredrik Torsteinbø, Viking.