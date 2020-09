Etter tre dager med smaksarbeid har juryen bestemt hvilke 40 produkter , av 104, som går videre til finalen i Det Norske Måltid. De fagtunge juryene har vurdert produkter innen kategorier som sjømat, ost og øl.

− Det var tøffe avgjørelser juryene måtte ta, og valget kunne tidvis være krevende, sier Kristin Austigard, leder for Det Norske Måltid, i en pressemelding.

Det var spesielt tre regioner som skilte seg ut i den prestisjefylte kåringen av mat- og drikkeprodukter i Norge: Rogaland, Trøndelag og Viken har flest finalister. Listen over finalistene i Rogaland finner du nederst i saken.

− Alle produsentene bidrar med noe helt spesielt, noe som fører til faglige vurderinger og diskusjoner blant dommerne. I løpet av tre dager med juryering endte juryen opp med 40 verdige finalister, sier Austigard.

Produkter og råvarer i verdensklasse

Finalistene i Det Norske Måltid er av aller høyeste kvalitet, og bygger på både innovasjon og tradisjon.

− De aller beste produktene kombinerer det tradisjonelle og nytenkning på en unik måte, for å få frem det ypperste i råvarene. At vi ikke klarer å velge tre oster, men må sende fire til finalen er et godt eksempel, sier dommer Roar Hildonen fra To Rom og Kjøkken i Trondheim, i pressemeldingen.

Kokk og dommer Christer Rødseth, fra Code restaurant og Vaaghals i Oslo, mener slike konkurranser er viktig for å synliggjøre kvaliteten på norske råvarer.

− Når vi har et så godt utvalg av råvarer og kvalitetsprodukter i Norge, er det avgjørende at vi får satt søkelyset på dem. Det Norske Måltid bidrar til akkurat det, sier Rødseth.

Finalister fra hele Norge

Ifølge pressemeldingen er Det Norske Måltid er et av de viktigste omdømmetiltakene i arbeidet med å synliggjøre Matnasjonen Norge. Finalistene kommer fra hele landet, og fremhever bredden og kvaliteten Norge har som Matnasjon.

− Det er inspirerende å se store og små produsenter fra hele landet konkurrere på lik linje, for å tilby det ypperste fra Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Den endelige finalen går av stabelen i det som kan kalles en stjernehelg innen mat i Norge. Fredag 5. februar arrangeres Det Norske Måltid, lørdag og søndag 6. og 7. februar er det duket for ASKO servering NorgesCup for kokk- og servitørlærlinger, Gladmat inviterer til matfest og det hele avsluttes mandag 8. februar med utdeling av nordiske stjerner fra Guide Michelin. Og alt skjer i Stavanger.

Fakta om Det Norske Måltid 2020:

• Den mest prestisjefylte kåringen av mat- og drikkeprodukter i Norge.

• Støttes av Regjeringen som et av tre nasjonale omdømmetiltak.

• Delfinalene ble arrangert mellom 15.- og 17. september på Code Restaurant i Oslo.

• 104 produkter fra hele landet ble vurdert, 40 produkter gikk videre til finalen.

• Finalen i Det Norske Måltid finner sted i Stavanger fredag 5. februar 2021.

Finalistene fra Rogaland:

Produktnavn: Blomkarse mikrogrønt

Produsent: Smågrønt

Kategori: Årets grønne

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Gråblå østerssopp

Produsent: Topp Sopp

Kategori: Årets grønne

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Tindved sorbet med einerbær og nype

Produsent: Siddis Gelato

Kategori: Årets grønne foredlet

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Vaktel

Produsent: Strand Gård

Kategori: Årets kjøtt

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Lammecarré fra Klostergarden

Produsent: Klostergarden

Kategori: Årets kjøtt

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Tomahawk av melkefora Angus/Wagyu kalv

Produsent: Nyyyt

Kategori: Årets kjøtt

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Vikedal spekeskinke, einerøkt modnet 3,5 år

Produsent: Vikedal Gårdsmat

Kategori: Årets kjøtt foredlet

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Fønix

Produsent: Stavanger Ysteri

Kategori: Årets ost

Fylke: Rogaland

Produktnavn: Chilli 50%

Produsent: Xoco

Kategori: Årets søtsak

Fylke: Rogaland