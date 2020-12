Saktegående kvinnesatsing

I tiår etter tiår har Vikings fotballspillere brakt pokaler og stolthet hjem til Stavanger. På banen og på tribunene var fotball en idrett av menn og for menn, og først med 1990- og 00-tallets forsøk på å skape mer bredde blant fans og spillere kom kvinnene med. Selv om kvinnelandslaget lenge var i verdenstoppen, gikk det sakte på klubbnivået der tross alt spillerne og ressursene finnes.

Så eksploderte interessen for kvinnefotball. Barcelona, Chelsea, Arsenal, Lyon – de internasjonale storklubbene satser seriøst på kvinnefotball. Her hjemme har klubber som Klepp og Avaldsnes drevet godt i årevis, men først med etableringen av kvinnelagene til Rosenborg, Lillestrøm og dobbeltmester Vålerenga tar interessen fyr. Og nå – omsider – har Viking meldt seg på banen, bokstavelig talt.

I høst inngikk Viking FK en samarbeidsavtale med Viking ASA, slik at jenter og kvinner blir en del av den mørkeblå eliten. I går omtalte Rogalands Avis hvordan Vikings kvinnelag satses på i praksis. Sponsorene og draktene blir de samme for kvinner og herrer, hjemmebanen likeså – og forholdene legges til rette for at 2. divisjonslaget snart kan spille i Toppserien.

Mens Viking i flere år har fått fram jentelag som har dominert i Dana Cup, så har de beste spillerne forsvunnet til klubber som tar kvinnefotball seriøst. Det er ikke alltid en fordel å være banebrytende, men konservatismen i Viking har satt kvinnefotballen i Stavanger flere år tilbake. Nå er tyngden av talenter og oppmerksomheten rundt kvinnefotball så stor at Jåttåvågen våkner. Økonomiske og politiske omstendigheter påvirker også. Bedrifter har stadig tydeligere verdier, og sponsing av en klubb som ikke er for begge kjønn vil være uholdbart. Forhåpentligvis har også noen hint fra den fotballinteresserte ordfører Kari Nessa Nordtun hjulpet?

