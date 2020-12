Hvem av disse skal bli Årets Viking?

Følg RA Sporten på Facebook!

Siden 1972 har RA-leserne kåret «Årets Viking». For å ha muligheten til å vinne det høyt verdsatte kruset må vedkommende ha spilt i en tredjedel av de obligatoriske kampene – og fortsatt være i klubben når avstemningen pågår.

Avstemningen er nå kun digital. Avstemmingen finner du nederst i denne saken. Det er åpent for å stemme ut året.

Dette er de fem kandidatene vi har plukket ut i år:

LES OGSÅ: Tårene kom alt før kampen for Berntsen

1. Henrik Heggheim

Årets komet i Viking-drakten. Den unge stopperen kom inn i laget i den femte serierunden og har aldri sett seg tilbake etter debuten. Har skrevet ny kontrakt to ganger og 19-åringen har også vært inne på U21-landslaget.

Heggheim, som er flasket opp i klubben, er Liverpool-fan og har Virgil van Dijk som forbilde. Det er lett å se på stilen. Den spillende stopperen, som tidligere har vært midtbanemann, glir gjerne opp et hakk med ballen i beina for å skape overtall. Har en unik ro og trygghet. Er blitt blant de aller mest salgbare spillerne i Viking og fortsetter han utviklingen vil han havne i langt bedre ligaer enn Eliteserien.

LES OGSÅ: Bytyqi skal ha fett tilbud fra klubb i Østerrike

2. Iven Austbø

Har knapt nok gjort en eneste feil denne sesongen. Bunnsolid på de fleste måter – og en perfekt måte å følge opp den råsterke 2019-sesongen på. Framstår bedre fysisk enn noensinne til tross for at han er blitt 36 år.

Tar det han skal – og mye han egentlig ikke skulle ha tatt. Velger ofte det trygge som igangsetter og sørger for at Viking ikke får unødvendige brudd mot seg. En skade midtveis, og noe rotasjon grunnet kamptetthet, gjør at han så langt står med kun 16 kamper i serien.

3. Veton Berisha

Spissen ble kjøpt hjem for svimlende syv millioner kroner for Brann og slet innledningsvis. Så eksploderte det. 16 scoringer og syv målgivende pasninger gjør ham til den klart heteste angriperen i Viking siden Peter Ijeh herjet.

Har en enorm arbeidskapasitet, stiller krav, er lagspiller og klubbens kanskje største profil utad. Det sier egentlig det meste. En fantastisk sesong – hvor han også imponerte nasjonen med sin bunnsolide opptreden for «Nødlandslaget».

LES OGSÅ: Dette tjener Viking-spillerne - lønnssystemet utfordres stadig

4. Zymer Bytyqi

I en årrekke har folk ventet på at Bytyqi skulle slå ut i full blomst, men supertalentet forble det. Så tok han denne sesongen grep om den mentale biten. Resultatet er forbløffende. Ti seriemål og drøssevis av målgivende pasninger er statistikken.

Øynene forteller samtidig historien om en artist. En spiller som nå gi blanke – og utfordrer hver eneste gang han får sjansen. Fantastisk sesong.

LES OGSÅ: Slik var Viking-Vålerenga

5. Ylldren Ibrahimaj

Ikke like mange målgivende som i 2019, da han ble assistkonge i Eliteserien, men flere mål i år med syv. Det har også sammenheng med at han tar færre dødballer i år. Klart best som indreløper.

Alltid villig til å utfordre og har en herlig frekkhet når han setter fart inn der det gjør vondt.

Tidligere vinnere Årets Viking:

Årets Viking

2019: Zlatko Tripic

2018: Tommy Høiland

2017: Julian Ryerson

2016: André Danielsen

2015: Samuel Adegbenro

Årets spiller (2012–2014)

2014: Vidar Nisja

2013: Rune A. Jarstein

2012: Rune A. Jarstein

Årets Viking (2011–1990)

2011: Yann-Erik de Lanlay

2010: Håkon Skogseid

2009: Birkir Bjarnason

2008: Thomas Pereira

2007: Uwe Rösler

2006: Henry Hinna

2005: Egil Østenstad

2004: Frode Olsen

2003: Brede Hangeland

2002: Brede Hangeland

2001: Hannu Tihinen

2000: Hannu Tihinen

1999: Magnus Svensson

1998: Magnus Svensson

1997: Thomas Myhre

1996: Lars Gaute Bø

1995: Gunnar Aase

1994: Thomas Myhre

1993: Thomas Myhre

1992: Roger Nilsen

1991: Roger Nilsen

1990: Roger Nilsen

Årets spiller (1972–1989)

1989: Alf Kåre Tveit

1988: Alf Kåre Tveit

1987: Lars Gaute Bø

1986: Lars Gaute Bø

1985: Svein Fjælberg

1984: Erik Thorstvedt

1983: Svein Fjælberg

1982: Bjarne Berntsen

1981: Bjarne Berntsen

1980: Dennis Burnett

1979: Arne L. Økland

1978: Isak A. Refvik

1977: Isak A. Refvik

1976: Svein Kvia

1975: Gabriel Høyland

1974: Erik Johannessen

1973: Erik Johannessen

1972: Johannes Vold

Kåringen het Årets spiller da spillere fra Bryne/Haugesund kunne vinne fram til 1989 og da Sandnes Ulf nylig var i Tippeligaen.