Rødgrønn selvransakelse

Evalueringer etter valg er en enkel øvelse hvis den består i å peke på alle andre. Vanskeligere blir øvelsen hvis valgets tapere ser innover og spør «hva kunne jeg ha gjort bedre?» Det umiddelbare blikket på Stavanger-valgkampen som førte til det beste Ap-valget på 40 år og alt fra lett nedtur til kollaps for koalisjonspartnerne, er at det var mye Kari og Sissel i monitor. Det var ikke bare venstresiden som fikk svi, på borgerlig side fikk alle partier lide fordi Høyre triumferte. KrF var unntaket og fikk en ørliten framgang.

Aps strategi var tydelig i god tid før valgkampen. Allerede i februar møttes Dag Mossige og Sissel Knutsen Hegdal til duell i Kåkå-regi – og der gikk Ap-strategen til angrep med spørsmål om hvilke reformer Høyre vil reversere og hvor i kommunebudsjettet den borgerlige ordførerkandidaten vil kutte. At Ap og deres allierte har levert velferdsreformer i rikt monn de siste fire årene, er uomtvistelig. Motangrepet fra Høyre har vært at universelle reformer treffer alle. Millionærer på Eiganes trenger ikke SFO-støtte – pengene kan heller gå til familier som sliter med økonomien.

Ap-medlemmer kommer sikkert til å evaluere hvor vellykket det har vært å heise opp hva som har vært levert siden 2019 og mindre om hva som skal gjøres de neste fire årene, men å bruke Kari Nessa Nordtun som frontfigur var opplagt å gjøre. Det sittende ordførerpartiet har alltid fordel av å ha den mest kjente politikeren, det har Høyre også visst å utnytte. I år ble effekten ekstra sterk fordi Stavanger Ap greide å løsrive sin lokalpolitikk fra Jonas-Aps kriser. Det var ekstra mye Kari i monitor fordi hun ble motsatsen til Jonas.

Hvert parti har ansvar for sin valgkamp, men det spørs om det ville hjulpet MDG å bytte ut «karileverer.no» med «flertalletleverer.no». Der Stavanger Ap greide å profilere sin lokale politikk, ble MDG, Rødt og Sp tynget av nasjonale nedturer mens SV i Stavanger ikke fikk del i partiets nasjonale framgang. Hvor flinke var disse partiene til å snakke på inn- og utpust om hva de har levert de fire siste årene? Var budskapene for svevende? Det kan som kjent være vanskelig å se forskjell på politikk som lages i en kommune og av Stortinget og regjeringen. Var Eirik Faret Sakariassen tydelig nok om sin kamp for skolemat og Daria Maria Szymaniuk offensiv nok om gratis buss? Var det så smart av Rødt å sende velgermagneten Mímir Kristjánsson på turné til småbyer og tettsteder på Sørlandet i stedet for å hanke inn stemmer hjemme i Stavanger?

Som en del av evalueringen bør i hvert fall Ap stille seg selv spørsmål om valg av alliansepartnere. Det ble tidlig klart at Folkets Parti kom til å forsvinne og ta med sine seks mandater i dragsuget. Kunne det ha vært gjort enda bedre forsøk på å hente KrF, Venstre eller begge over midtstreken?

