Hvis og om i Høyre

Sindre Finnes’ aksjehandel og Erna Solbergs påfølgende inhabilitet utgjør et eget univers av skandaler. Én uke etter Ernas tårevåte pressekonferanse og avdekkingen av ektemannens 3640 aksjehandler, er Høyre-lederen i ferd med å finne sitt vante landsmoderlige modus. I Fredrik Solvangs kose-intervju torsdag avfeier hun forsøk på kritiske spørsmål, blant annet om hvorfor det ikke ble lagt fram en foreløpig oversikt over aksjehandelen før valget 11. september. Da ville ikke listen ha vært komplett og det ville også ha møtt kritikk, framholder Erna. Å sette sammen en slik liste fra en VPS-konto er gjort på minutter, men i Finnes’ tilfelle var det tydeligvis mer komplisert. Bare en eventuell Økokrim-etterforskning kan etablere fakta i saken.

Høyres tidslinje er for porøs til å bli trodd på. Et eksempel er at Erna Solberg 1. september kunne ha fått med seg at Finansavisen skrev om Finnes’ 22 aksjehandler på slutten av konas statsministerperiode. Erna leste papirversjonen 2. september, men skal ifølge Høyres tidslinje først ha fått en «uggen følelse» da E24 publiserte en lignende sak 6. september. Hvorfor dette er viktig? Samme dag som pressekonferansen uttalte statsviter Svein Tuastad i RA at var «nesten helt sikker på» at tidspunktet for offentliggjøringen av Sindre Finnes’ aksjehandel ville ha endret flertallet i Stavanger. Tuastad peker på at slike saker demobiliserer befolkningen, og at Ap i Stavanger har vært lavt mobilisert sammenlignet med Høyre. Ap skal ha vært relativt få stemmer fra å ta sistemandatet som sikret at ordførervervet gikk til Sissel Knutsen Hegdal.

«Tidslinjer» og «kontrafaktisk» er uttrykk som brukes om den uvirkelige Erna-Sindre-skandalen. Å finne ut hva som har skjedd i hvilken rekkefølge, er vanskelig så sant ikke Økokrim engasjerer seg. Og da er implikasjonen trolig at Erna aldri blir statsminister igjen. Det kontrafaktiske – hvordan virkeligheten kunne sett ut dersom viktige hendelser hadde tatt en annen vending eller ikke hadde inntruffet – griper inn i Stavanger-valget. Hva hvis og om ekteparet Solberg og Finnes hadde lagt listen på bordet før lokalvalget? Spørsmålet om framleggelsen av listen etter valget var en strategi Høyres spinndoktor-avdeling pønsket ut eller om «uggen-følelsen» burde ha satt inn før 11. september, vil henge igjen etter 2023-valget.

Hvis og om-spørsmålene haglet i fredagens «Politisk Kvarter» på NRK. Mens Svein Tuastad mener det kan være en årsakssammenheng mellom framleggelsen av Finnes’ aksjehandel etter 11. september og rødgrønt valgnederlag i Stavanger, avfeies dette av statsviterkollegene Anders Todal Jensen og Johannes Berg. Sistnevnte mener at det er usannsynlig med så store bevegelser i velgermassen på så kort tid, mens Tuastad viser til hvordan Syse- og Moxnes-skandalene slo negativt ut for henholdsvis Høyre og Rødt.

Vi får selvsagt ikke vite, og som John Peter Hernes (H) sa i samme program var det også usikkert om MDG, INP og Sp ville ha gått til venstresiden. Uansett hvisomatte og kontrafaktisk historiefortelling: Det er illevarslende at vi er kommet dit at valgets legitimitet diskuteres.

