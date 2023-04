Skjenkekontroll-tull

Norge har heldigvis en streng alkoholpolitikk med tydelige rammer. Vin og brennevin selges som kjent bare i statlige butikker, butikker kan ikke selge hva de vil og når de vil, det er reklameforbud for alkohol og kommunene er ansvarlige for å kontrollere utesteder som har fått sine bevillinger. Med få unntak hersker det enighet om alkoholpolitikken i Norge, men enighet krever at lovverket håndheves med tilstrekkelig klokskap.

Skjenkekontrollen i Stavanger har vist at de har en del å gå på når det gjelder skjønn og klokskap. Tidligere har kontrollørene slått ned på reklameeffekter som forklær og annet utstyr – noe de kan gjøre som en del av oppdraget sitt. Det er når kontrollørene reagerer på vinflasker som holdere for stearinlys legitimiteten til både skjenkekontroll og alkoholloven trues. Bareier Stian Robberstad på nabolagsbaren Matros i Pedersgata fikk kontrollører innom 25. februar, og 12. april ble stedet straffet med en prikk. Kontrollørene mener vinflaskene med stearinlys er brudd på alkohollovens paragraf om «massekommunikasjon i markedsføringsøyemed». Skjenkekontrollen mislikte også vinskapet i den lille baren – som sammen med stearinlysene har som formål «mest sannsynlig er å fremme salg av alkoholholdig drikke».

At det oppbevares vin i et vinskap i en bar, bør ikke sjokkere kontrollørene. Stearinlys i vinflasker, der stearinen har rent nedover og dekket til etiketter, kan jo kritiseres rent interiørmessig, men det interessante er å parere med «vurderingen». Hva er sammenhengen mellom stearinlys i flasker og overskjenking? Drikker bargjester ekstra mye fordi de ser en flaske med stearinlys? Årsak-virkning-sammenhengen må være på promillenivå. Her gjemmer skjenkekontrollen og juridisk avdeling i Stavanger kommune seg bak juridisk tåkeprat når de straffer baren.

Matros-episoden rokker ved rettsfølelsen og bidrar til å svekke det som er en restriktiv alkoholpolitikk. Til Aftenbladet sier Anita Wirak, leder for juridisk avdeling i kommunen, at reglene er nasjonale – uten at hun sier noe om at de lokale tolkningene er ekstremt rigide. Ikke overraskende hiver politikerne seg over saker med mye medieoppstyr, slik Matros-saken til de grader har vært. Frp-stortingsrepresentant Silje Hjemdal har bedt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) svare for seg i spørretimen, mens Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson raskt tok til sosiale medier for å be skjenkekontrollen heller prioritere undersøkelser av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i utelivet. Der er det som kjent svært mye å gå på.

Skjenkekontrollen må også kontrolleres, og selv om Frp kan mistenkes for å score billige poeng på Matros-lysestakene, kan det være bra med politiske signaler om tolkningen av alkoholloven.

