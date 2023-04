Uenige om nytt skilt: − Vil at folket skal bestemme

− Det er bestemt at skiltet skal henges opp til høsten når det begynner å mørkne, og vi tenkte at alt var på plass. Men da vi skulle legge inn bestilling på bokstavene, oppdaget vi at det var ganske ulike meninger om hva som skulle stå internt hos oss, sier Elisabeth Schibevaag, forretningsutvikler i Pedersgata Utvikling AS, til Rogalands Avis.

− Derfor tenker vi at det også kan være ulike meninger blant de som bor i byen. Vi vil ikke bestemme dette, så da vil vi rett og slett la folket bestemme, fortsetter hun.

Rett over hodet på Elisabeth Schibevaag skal det snart henge et nytt skilt. Men ingen vet hva som skal stå på det ennå. (Eilin Lindvoll)

Skiltet det er snakk om, er lysende bokstaver som skal henges over Pedersgata der den krysses av Langgata. Og spørsmålet er: Skal det stå «Pedersgata» eller «Pedersgadå».

Hva mener du? Pedersgata Utvikling har opprettet en avstemming på Facebook-siden sin, og de håper på stort engasjement. Stemmefristen er 1. mai.

Dette er en tegning av skiltet som skal henge mellom husveggene i Pedersgata. Men påskriften er høyst usikker ennå. Kanskje det heller burde stå «Pedersgadå»? (Pedersgata Utvikling AS)

− Inspirert av Venice Beach

Schibevaag forteller at det er mange som har eierskap til Pedersgata, og at det er nettopp derfor de ønsker innspill om hva folk faktisk vil at skal stå på skiltet.

Det er utviklet en lysplan for Pedersgata i samarbeid med flere aktører, blant annet, Stavanger Sentrum AS og Stavanger kommune.

− Inspirasjonen er hentet fra lignende lysskilt i andre byer og destinasjoner, som i Venice Beach i California. Skiltet i Pedersgata skal snart produseres, og så henges opp til høsten når det blir mørkere ute, sier forretningsutvikleren.

Inspirasjonskilden til skiltet i Pedersgata i Stavanger er hentet fra solfylte California. (glwx / wikimedia)

Gata eller gadå?

Dere har hatt en del intern uenighet om det skal stå «gata» eller «gadå». Hva er argumentene til de to fløyene?

− «Pedersgata» er jo det faktiske navnet på gaten. Det stemmer dermed med skrivemåten, andre gateskilt og nettsiden vår.

− «Pedersgadå», derimot, er sånn vi uttaler det på stavangersk, og snakkemåten vekker følelser hos mange. Vi ser i tillegg at flere andre byutviklere har gjort stor suksess med å ta i bruk hyperlokale uttrykk, legger hun til.

Nå er Schibevaag og resten av teamet hennes spente på hva folk i Stavanger bestemmer at skal stå på skiltet.

