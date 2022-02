Alle president Putins løgner

«Det er dumt og det er latskap. De er på mange måter blitt verre». Karakteristikken kommer fra Eliot Higgins, den engelske lederfiguren for Nederland-lokaliserte Bellingcat. Mer om katten siden, men hva er det som går galt i russernes propagandakrig – i hvert fall den fronten som rettes mot oss i vest? En jevn strøm av påstander om planlagt folkemord av etniske russere i Donetsk, en angivelig flyktningkrise og at Ukrainas politiske ledelse består av narkomane nynazister og en rekke andre absurditeter som begynte med Krim-annekteringen i 2014 og tok helt av i januar og februar.

I flere uker før russernes invasjon av Ukraina advarte USAs utenriksminister Antony Blinken mot propagandaen som var i vente. Russerne ville ifølge Blinken iscenesette overgrep angivelig begått av ukrainske soldater (les: skuespillere) og bruke dette som et påskudd for å invadere. Tre dager før invasjonen skrev The Guardian om en reportasje på russisk statlig TV om det som så ut som en trefning i en skog – inneholdende smell, ild og grusomme skrik.

En av de filmede personene var ifølge russerne en ukrainsk sabotør som tok seg inn i den opprørskontrollerte byen Horlivka i Donetsk for å sprenge klortanker. Videoen skal ifølge russerne ha stammet fra hjelmkameraet den sårede «ukraineren» slengte fra seg. Ifølge magasinet Vice inneholdt videoen navnene på to filer som var blitt redigert sammen, og én av tabbene de russiske trollerne ser ut til å gjenta er bruken av Telegram. I motsetning til andre plattformer fjerner ikke Telegram metadata – «data om data» når videoer lastes opp. Spionfaglig er dette elendig.

Videoen var fake news i begrepets rette forstand, det vil si før Putin-kompisen Trump entret scenen. Lydsporet med smell og skrik stammer fra en finsk øvelse i 2010, og ukrainsk etterretning mener russernes militære etterretningsorgan GRU fant opptaket på internett og klippet det hele sammen. Finske medier har for øvrig slått fast at mens teknologien er ny, er forsøkene på å etablere påskudd for å invadere nøyaktig de samme som i november 1939. Dagen før den sovjetiske invasjonen anklaget Moskva finske tropper for å ha gått til angrep.

Alle kriger kommer med en teknologisk nyvinning, enten det er stigbøyle, maskingevær eller raketter. Bare noen dager ut i denne krigen der klisjeen «sannheten er krigens første offer» er satt på repeat, kan det vise seg at informasjonsteknologien har påført Vladimir Putins hans første nederlag i Ukraina. For hvordan gikk det til at president Putins propagandafabrikker forfalt til latskap og dumskap så åpenbar at løgnene blir avslørt av grupper som Bellingcat og firmaer som britiske Logically i løpet av noen timer?

Bellingcat er en stiftelse, et nettsted og en privat organisasjon som bruker OSINT (open source intelligence – frikildeetterretning), eller verktøy alle med tilgang til en PC og internett kan laste ned og bruke. Bellingcat-sjef Higgins sier selv til Vice at videoer fra smarttelefoner kom ut fra slagmarkene i Libya og Syria i 2011 og 2012, forskjellen er at i dag kan materialet bekreftes eller avkreftes blant annet ved geolokalisering. Desinformasjonen er ifølge Brian Murphy, visepresident i Logically, rettet mot hjemlig publikum for å bygge opp støtte for krigen. Mens forsøkene på å skape splittelse i opinionen ser ut til å ha feilet i et Ukraina der folk flest tar til gatene med jaktgeværer og molotovcocktails, kan propagandaen vinne fram i Afrika og Sør-Amerika og skape usikkerhet om hvem som har ansvaret for krigen. I tillegg er deler av det republikanske partiet i USA over gjennomsnittet mottakelig for russisk propaganda.

Tilliten til USAs etterretning har vært på bunnivå etter 11. september, invasjonen av Irak og tilbaketrekkingen fra Afghanistan i fjor. Mens en del politikere og vestlige medier anklaget Antony Blinken og Joe Biden for krigshissing – viser det seg at USA krigsprognose var presis. Faktaarket USAs utenriksdepartementet la ut 20. januar om Russlands topp fem-narrativer for desinformasjon, er en uhyggelig klar oppsummering av Putins løgner siden annekteringen av Krim. USAs åpenhet er omdiskutert, men kan også knyttes til at OSINT-nerdene gjør jobben med å verifisere, slik at CIA og andre aktører kan være åpne uten at de dermed røper kilder og metoder. Deler av etterretningen er flyttet fra stater til frivillige. Løgnene til Putin og andre krigsherrer er blitt lettere å avsløre.

PS: Bellingcat og andre OSINT-organisasjoner har utviklet etiske retningslinjer og verktøy for å hindre identifisering av personer som filmer i krigs- og konfliktområder.









