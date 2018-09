Rogalandsavis

For planen om å ikke snakke om problemet på forhånd hjalp heller ikke. Nå sier fasiten fire tap av fire mulige i serien – og ett smertefullt cuptap mot Bryne.

Da snakker vi ikke mer om tilfeldigheter.

Usikkerheten lå tjukt utpå spillerne mot Florø. Dette har satt seg i hodene. Det avslørte også kaptein Zlatko Tripic alt før kampen da han erkjente problemet overfor Eurosport.

Når en ikke skaper noe særlig med sjanser kan man heller ikke vinne kamper. Det er normalt Viking gode til. Men ikke på gress. Spillestilen sitter ikke. Balltempoet og presisjonen er borte. Da er det fare på ferde for alle lag.

I løpet av kampens første time kom ikke Viking til en eneste avslutning. Bortsett fra hos stopperne Nakkim/Andresson ble de fleste dueller tapt. De lot sin nedrykkstruede motstander presse høyt og vinne krigen. Desperasjonen som kreves i et slikt opprykksrotterace som Viking er involvert i viste seg ikke før helt på slutten.

Det holder bare ikke. Så enkelt er det.

Dette var noe av det svakeste Viking har vist fram siden den famøse kampen på Ågotnes mot Nest-Sotra tidlig i sommer. Kun en meget giftig Tommy Høiland sørget for at det var noen form for spenning mot slutten.

Hvorfor er så Viking så svake på gress? Hvordan er det mulig å bli så dårlige over natten på et underlag de har spilt på hele klubbens historie fram til i år?

Faktorene er nok flere. Det mentale aspektet er åpenbart blant dem. Denne har også en tydelig selvforsterkende effekt. Angsten kommer så fort møllkulene fjernes fra skoene med skruknotter.

Kampplaner som ikke fungerer på gress må Bjarne Berntsen åpenbart ta ansvar for – og han må få gjort noe med det. Søndag lyktes Florø maks med høyt press og duellstyrke. Sandnes Ulf slo for kort tid siden langt og skapte mye ettertrykk for å få Viking ut av stilen. Det var helt naturlig at Florø tok litt lærdom og kjempet sin motstander ut av stilen.

Samtidig finnes det svar på de fleste angrep. Så også her. At Viking ikke selv konsekvent slo langt for å lette på trykket handler nok mye om at de mangler en targetspiss. Men at de i det minste ikke utnytter overgangsmulighetene mer helhjertet er det vanskelig å skjønne.

Viking evner i praksis ikke å spille sitt spill på naturgress. Da må en ta grep.

Heldigvis skal de ikke spille mer på gress i serien nå. Men sjansene for det i en eventuell kvalifisering er stor med Stabæk og LSK i trøbbel på nivået over.

Den tiden bør man bruke godt til å finne ut hvordan problemet skal løses. Koble gjerne på en sportspsykolog. Her må ingenting være uprøvd for å finne svarene.

Det eneste som virker ganske sikkert er at dette nå drar seg mot en ulidelig spennende avslutning for Viking hvor jobben må gjøres på bortebane mot sine to argeste konkurrenter.

Mot Mjøndalen og AaFK kan de ikke bite i kunstgresset om det skal bli direkte opprykk.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Fotball, Obos-ligaen

Florø – Viking 3–2 (0–0)

Florø stadion, 1050 tilskuere.

Mål: 1–0 Markus Nakkim (selvmål 58), 2–0 Lorent Callaku (71), 2–1 Tommy Høiland (74), 3–1 Luc Jeggo (77), 3–2 Høiland (82).

Viking (4-3-3): Amund Wichne 5 – Sondre Flem Bjørshol 3, Axel Andresson 6, Markus Nakkim 5, Rolf Daniel Vikstøl 4 – Johnny Furdal 3 (Steffen Ernemann i 3 min.), André Danielsen 3, Kristian Thorstvedt 3 (Fredrik Torsteinbø i 23 min.) – Ylldren Ibrahimaj 3 (Zymer Bytyqi i 15 min.), Tommy Høiland 6, Zlatko Tripic 3.

Gule kort: Tommy Høiland, Ylldren Ibrahimaj, Viking. Otar Javashvili, Florø.

Dommer: Sivert Øksnes Amland, Fana