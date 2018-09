Viking gikk på blemme mot Florø

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

2 omgang:

95 min.: Slutt! 3-2. Viking taper.

94 min.: Florø får corner etter en overgang. Klokken går. Mot nytt gresstap for Viking.

92 min.: Lagt til fem minutter. Viking lemper langt, men skaper foreløpig lite.

90 min.: Peter Aase ut. Stefan Aase inn hos Florø.

89 min.: Viking kjører med alt de har nå. Desperasjonen er der.

87 min.: Viking blåser en gedigen dobbeltsjanse på en corner!

86 min.: Furdal ut. Ernemann inn hos Viking.

84 min.: Nakkim drar til fra distanse. Over.

82 min.: Måååål! 3-2! Tommy Høiland! Nok en gang. Innlegg fra Zymer ekspederes i mål med hodet. Nytt håp for Viking. Det er fortsatt tid.

81 min.: Gult kort til en frustrert Høiland.

80 min.: Om Viking taper her, slik det ser ut, så er det helt greit. De har knapt skapt noe og tapt masse dueller. Da holder det ikke.

77 min.: Mååål! 3-1! Luc Jeggo kommer seg foran Viking-forsvaret og sklir et innlegg i mål fra en halv meter. Da er det nok god natt for de mørkeblå.

76 min.: Dyer ut og Ndour inn for Florø.

75 min.: Zymer Bytyqi inn for Ibrahimaj.

75 min.: Viking har flyttet opp spillet og trykker på nå.

73 min.: Mååål! 2-1! Tommy Høiland! Ballen detter ned til ham helt umarkert på fem meter etter et innlegg. Scorer sikkert med et lavt skudd i lengste. Det ER håp!

72 min.: Wichne med strålende redning fra Solheim Olsen.

70 min.: Mååål! 2-0! Florent Callaku. Får ballen på kant og glir inn i banen. Skuddet via hælen til Danielsen og forbi en helt utspilt Wichne. Nå er dette et fjell å klatre Viking!

66 min.: Berntsen tar grep. Ut med Thorstvedt. Inn med Torsteinbø.

65 min.: Tripic søler bort en mulighet med en svak pasning.

63 min.: Solheim Olsen kommer fri. Skuddet utenfor og i nettveggen.

61 min.: Furdal med skudd i lengste. Dagens første. Keeper redder. Men fint spill og hælspark fra Tripic til Vikstøl i forkant av skuddet.

59 min.: Nå må Viking opp flere hakk her. De har ikke skutt på mål på en time her snart!

57 min.: Mååååål! 1-0! Selvmål fra Nakkim! Kaster foten ut på et frispark og det endrer så mye retning at Wichne er sjanseløs. Fullt fortjent dog.

56 min.: Ibrahimaj med kampens andre gule kort. For holding. Frispark midt på banen for Florø.

53 min.: Solheim Olsen får kampens største sjanse, men bommer på ballen! Viking heldige der.

53 min.: Corner til Florø som igjen er i ferd med å feste et grep med høyt press og duellstyrke.

51 min.: Peter Aase skyter rett på Wichne.

47 min.: Corner til Viking etter god jobbing fra Høiland på egenhånd. Blir ikke noe ut av den.

46 min.: Andre omgang startet. Ingen skifter hos noen av lagene.

1. omgang:

46 min.: Pause i Florø. Hjemmelaget klart best før pause, men ingen enormt store sjanser til noen av lagene.

41 min.: Furdal prikker Nakkim med et innlegg fra et frispark, men stopperen blir tatt av offsidefellen.

39 min.: Furdal dribler av 3 mann med null rom. Får gitt til Vikstøl som legger inn. Dessverre går Høiland i offside.

39 min.: Javashvili hos Florø får gult. Så ut for å være feil mann.

37 min.: Florø fortsatt klart best til å vinne dueller. Dette lover ikke bra.

33 min.: Nakkim på banen igjen.

32 min.: Nakkim liggende etter en duell. Har det ikke godt.

31 min.: Viking får to sjanser på corner. Uten at det blir noe av det.

30 min.: Høiland brenner til. Via et Florø-hode og til corner.

29 min.: Høiland tas på 18 meter på vei gjennom. Frispark Viking.

27 min.: Høy feilprosent hos begge lag i regnet. Mange som sklir og mange svake pasninger. Men Florø vil mest. Viking skal være glade for at de har Andresson til å renske unna.

23 min.: Florø halvfarlig frampå igjen. Skudd over. Viking taper for mange dueller her. Får lite til.

21 min.: Vikstøl sklir og Callaku plukker opp. Skyter fra 20 meter. Wichne gir retur, men det renskes unna.

19 min.: Viking har faktisk ikke vært nære å skape en sjanse enda engang.

15 min.: Høljer ned nå. Skikkelig høstvær. Ikke noen kamp for finspill.

13 min.: Danielsen lager frispark på 30 meter. Det legges inn, men klareres. Ender med et skudd utenfor i andre bølge fra Florø.

10 min.: Viking har mer ball nå. Florø lavere i presset.

6 min.: Solheim Olsen skyter like utenfor for Florø. Ender i en corner.

5 min.: Viking har ikke fått til noe som helst så langt.

2 min.: Runar Hove med kampens første farlighet. Går forbi halve Viking, men får ikke avsluttet. Florø står høyt på Viking fra start.

1 min.: Kampen i Florø er i gang! Tett regn og en strøken gressmatte er omgivelser.

Før kampen:

Sandnes Ulf, Jerv og Nest Sotra har alle beseiret de mørkeblå på naturgress. I tillegg har Viking tapt mot Bryne i cupen. Eneste gang Viking har vunnet på gress i 2018 var mot Madla i NM (2-0).

LES OGSÅ: Viking kan sikre kvalifiseringsplass med seier over Florø

Da laget skulle møte Sandnes Ulf borte flyttet Bjarne Berntsen treningene til gamle Stavanger stadion i forkant. Det gikk ikke bra. Derfor har han gått bort fra oppskriften denne gangen og går for en ny. Den inkluderer å snakke minst mulig om det som virker å være et problem.

– Det har vi ikke snakket om overhodet og skal heller ikke gjøre det, sa Berntsen til RA fredag.

LES OGSÅ: – Kanskje vi skal trene litt på grus?

Han er mer opptatt av å sanke sammen poengene som skal gi direkte opprykk. Treneren tror nå at de tidligere skjemaene til 60 poeng kan legges bort. Til det er de tre i toppen for stabile.

Berntsen og Viking kan uansett sikre kvalifiseringsplass med tre poeng i dag. Men da kreves det at Tromsdalen og KIL snubler - eller at de mørkeblå selv tar tre poeng. Men det må skje på gress.

I forhold til laget er de fleste som hanglet nå friskmeldte.

Viking stiller slik (4-3-3): Wichne - Bjørshol, Andresson, Nakkim, Vikstøl - Thostvedt, Danielsen, Furdal - Tripic, Høiland, Ibrahimaj.