Slik blir Stavanger Kunst & Musikkfestival

K&Mfest er en festival for klassisk musikk. Fra 28. juli til 3. august avholdes ti konserter på forskjellige vakre lokasjoner i Rogaland som Tungenes fyr, St. Petri kirke og Sunde kirke.

Årets festival starter på Tungenes Fyr fredag 28. juli med hovedartisten Tuva Halse, som er en improviserende fiolinist og komponist fra Molde.

Festivalen er grunnlagt av Ingrid Geuens og ble arrangert for første gang i 2007. Festivalen mottar støtte fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og EØS. Flere internasjonale utøvere er hanket inn for å spille.

Gratis arrangementer: – Mange flere kan komme

Torsdag 3. august er det også en gratis konsert i St. Svithun Katolske menighet, som en del av EØS-prosjektet «Interactions-Integrations». Festivalen er i sitt andre år i prosjektet, hvor et av formålene er å inkludere publikum fra utsatte grupper. Ytterligere tre konserter i Rogaland er gratis.

– Fire av konsertene er gratis for alle. Det er bare mellom 1500 og 2000 som er interesserte i klassisk musikk i regionen, og det er ofte de samme som kommer på konsertene. Det har vi gjort fordi vi har sett at gratis konserter tiltrekker seg mennesker som aldri har vært på klassiske konserter før, sier Ingrid Geuens til RA.

Geuens forteller at de også tidligere har arrangert gratis konserter, og da oppdaget hun noe som overrasket henne:

– Jeg var forbauset etter da en undersøkelse vi gjennomførte viste at 50 prosent av dem som kom, aldri hadde vært på en klassisk konsert. Det finnes en del publikum som vi ikke når, men med gratis konserter, kan mange flere komme.

Randaberg kommune har kjøpt 20 billetter

To ukrainske utøvere medvirker i festivalen: Svitlana Ivanova, som er fløytist i symfoniorkesteret i Kyiv og bor i regionen, og fiolinist Kateryna Mysechko, som bor i Bodø.

Laurens Weinhold, sønn av Ingrid Geuens og fiolinist, legger til at det har vært et mål for festivalen å engasjere ukrainske musikere.

– Vi har engasjert oss veldig i å prøve å få med ukrainske musikere og trekke inn flere publikumsgrupper, sier Weinhold.

Randaberg kommune har kjøpt 20 billetter til konserten på Tungenes Fyr som de gir til ukrainske flyktninger i kommunen.

– Jeg er så glad for at Randaberg har kjøpt billettene. Det er fantastisk! Det er to ukrainske flyktninger som skal medvirke, og nå kan de få treffe noen fra landet sitt. Det er også et sosialt møtepunkt, sier Ingrid Geuens.

Dette er programmet

Fredag 28. juli

Klokken 19: Sommerkonsert ved Tungenes Fyr – Jazz møter klassisk

Sted: Tungenes Fyr

Spilles av: Tuva Halse, Katerina Mysechko, Laurens Weinhold, Svitlana Ivanova

Lørdag 29. juli

Klokken 13: Dramatiske norske jødiske musikerliv

Sted: Stavanger konserthus

Spilles av: Mona Levin, Laurens Weinhold, Sveinung Bjelland

Søndag 30. juli

Klokken 13: Sommerkonsert i Holmeegenes

Sted: Hikmeegenes Museum

Spilles av: Ashley Tong, Kateryna Mysechko, Belle Ting, Luke Hsu, Laurens Weinhold, Hortense Fourrier, Jonathan Gerstner, Svitlana Ivanova, Bodil Victoria Arnesen.

Klokken 19: Romantisk konsert i Sandnes kirke

Sted: Sandnes kirke

Spilles av: Ashley Tong, Jonathan Gerstner, Jonathan Siahaan, Andreas Wetås Jara, Anders Navarro Comes.

Mandag 31. juli

Klokken 12: Musikkstund i kirken (gratis)

Sted: Eigersund Kirke

Spilles av: Sveinung Bjelland

Klokken 19: Sommerkonsert i samarbeid med Sunde menighet og K &

Sted: Sunde Kirke

Spilles av: Ashley Tong, Belle Ting, Erlend Edlund, Jonathan Gerstner, Jonathan Siahaan, Anders Navarro Comes, Svitlana Ivanova

Tirsdag 1. august

Klokken 19: Echoes of «Bonbons made by snow»

Sted: St. Petri kirke

Spilles av: Philippe Graffin, Laurens Weinhold, Belle Ting, Ashley Tong, Kateryna Mysechko, Hortense Fourrier, Jonathan Swensen, Kornelia Szcypka

Onsdag 2. august

Klokken 19: Vakre folketoner på Bru (gratis)

Sted: Kulturbruk

Spilles av: Ashley Tong, Laurens Weinhold, Belle Ting, Kataryna Mysechko, Karolina Gutowska, Julia Iwanciw-Gąsior, Jozefien Dumortier, Hortense Fourrier, Mateusz Błaszczak, Jonathan Swensen, Jonathan Gerstner, Gunnar Stubseid, Jonathan Siahaan, Anders Navarro Comas, Kornelia Szczypka.

Torsdag 3. august

Klokken 17: Matinékonsert i samarbeid med St. Svithun menighet (gratis)

Sted: St. Svithun Katolske menighet

Spilles av: Luke Hsu, Karolina Gutowska, Kateryną Mysechko, Julia Iwanciw-Gąsior, Mateusz Błaszczak, Kornelia Szczypka, Svitlana Ivanova, Alia Makhmud-Zade

Klokken 19: Vennekonsert

Sted: Stavanger konserthus

Spilles av: Philippe Graffin, Laurens Weinhold, Belle Ting, Ashley Tong, Kataryna Mysechko, Luke Hsu, Hortense Fourrier, Jozefien Dumortier, Jonathan Swensen, Jonathan Gerstner, Jonathan Siahaan, Anders Navarro Comas, Kornelią Szczypka.

Lørdag 5. august

Klokken 13: Sommerkonsert der folk møter klassisk (gratis)

Sted: Valle Bygdeheim

Spilles av: Karolina Gutowska, Julia Iwanciw-Gasior, Mateusz Błaszczak, Laurens Weinhold, Markus Weinhold, Oddvar Samuelsberg, Gunnar Stubseid

