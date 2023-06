Starter opp nytt teater-tilbud i sommer

– «NXT sommer LAB» er en arena der du som ungdom mellom 16–18 år kan senke skuldrene, få pusterom og tiden til å skape spennende teater i løpet av sommeren, sier Olaf Leiros Galicki til RA.

Galicki er kunstnerisk og faglig leder for det nye kulturtilbudet.

Det blir opplegg på Universitetet i Stavanger fra tirsdag 4. til fredag 7. juli.

Sommertilbudet skal være en måte for ungdommer å bli kjent med et nytt ungdomsteater som har oppstart i høst: «Next Teater Laboratorium» eller «nxtlab».

–Men man må ikke være med i sommer for å være med i høst, eller motsatt, men det er en fin måte å lære mer om hva vi driver med, forklarer Galicki.

Han forteller videre at tilbudet er for ungdom er glad i fysisk teater, danseteater og samtidsdans.

–I løpet av fire dager skal vi øve på forskjellige fysiske teaterteknikker, og på siste dagen skal vi lage en visning.

Galicki forteller at han vil være regissør, og at deltakerne vil få kjenne på profesjonaliteten rundt å lage visninger med fysiske teaterteknikker.

Fortelling med kroppen

–Hvordan kom denne ideen?

–Jeg har selv utdanning fra England i fysisk teater, og jeg har sett at det ikke er noen teatertilbud i Stavanger som hovedsakelig tar utgangspunkt i fysisk teater – så jeg tenkte dette varen fin måte å tette dette hullet på.

–Men for oss som ikke har greie på det – hva er egentlig fysisk teater?

–Det er at vi fokuserer på hvordan man forteller historier, men gjennom kroppen. Vi bruker også tekst og ord, men hovedsakelig bruker man kroppen som en måte å fortelle på – da bruker man mye lys, lyd og scenografi som er mer eksperimentell og abstrakt heller en veldig realistisk.

Han sier at de som deltar i sommer kan forvente seg å møte nye folk som har like interesser.

–De kan forvente mye nytt, men også ting som er gjenkjennelig – som de har hatt på skole, eller om de har gått på andre lignende tilbud. De kan også forvente mye eksperimentering der de kan få lov til å komme med sine forslag, sier Galicki.

Samarbeid

Nxtlab har både Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune som samarbeidspartnere.

–Stavanger kommune støtter prosjektet finansielt, som gjør det mulig å sette skalaen ennå litt høyere, i form av scenografi eller kostymer, det er kjempefint. Og UiS tilbyr blant annet lokaler å være i, sier Galicki.

Han forteller at det virker som det er en interesse for tilbudet, men påpeker at mange i målgruppen nå er midt i eksamenstiden og at mange har «hodet over alt.»

–Men det virker som folk er veldig interessert i det, slår han fast.

Han forteller at målet med prosjektet er å gi ungdommene, som er mellom 16–18 år, et tilbud de ikke har fra før.

– Denne aldersgruppen trenger en plass hvor det ikke bare er yngre barn, som kanskje kan føles litt teit eller kjipt for ungdommene. Så dette blir en veldig fin mulighet for de.

–Hvilke forventninger har du selv?

–Jeg tror ungdommene har enormt mye spennende å komme med, og jeg håper de kommer til å kjenne på at her har de en tilhørighet. Noen danser kanskje ballett, noen synger gjerne kjempefint, det blir veldig spennende å se.

Den neste generasjonen

Galicki forteller at nxtlab handler om den neste generasjonen.

–Målet er å være et sted hvor ungdom er med å skape den nye teaterformen. Fysisk teater er ganske etablert i England, men ikke like etablert her i Norge – så da får ungdommene lov til å være med på den reisen. Det er ganske kult.

Galicki passer på å rose de involverte: styremedlemmene Nina H. Godtlibsen, Ragnhild Folgerø Faret, og Allis Toogood Bore Hovland, og grafisk designer Henrik Dønnestad.