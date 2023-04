Idrettslag i Rogaland får 7,8 millioner: - Skal være likt for alle uansett

Regjeringen bevilger 115 millioner kroner til norske idrettslag for å fremme rekruttering til idretten.

Midlene er ekstraordinære og gis direkte til norske idrettslag. Hensikten er å holde avgifter nede og øke rekrutteringen til idrettsfellesskapet. Pengene til lokale idrettslag deles ut via Idrettsrådene, men skal ikke brukes til overordnet administrasjon.

Kriteriene fra Kultur- og likestillingsdepartementet lyder slik:

Skal gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.

Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Gi klubbene handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

En smeltedigel

Kyrre Sandven er daglig leder i Brodd fotballklubb som holder til på Storhaug. Klubben vil kvalifisere til å få støtte fra ordningen, tror han.

– Over 20 prosent av medlemmene våre har utfordringer med å betale kontingent. Når vi reiser på turneringer som Dana Cup med ungdomslagene våre, kommer det kostnader med reise og overnatting. Da finansierer vi mellom 20 og 30 prosent hver gang vi drar, sier Sandven til RA.

Klubben er en smeltedigel for alle samfunnslag, sier daglig leder i Brodd.

– Det er mange fra lavinntektsfamilier, men også noen som er veldig godt bemidlet. Om lag 30 prosent av medlemmene våre har flerkulturell bakgrunn og det gjenspeiler bydelen. Det er vårt DNA. Brodd blir en smeltedigel for alle samfunnslag. Disse forskjellene ser man ikke så godt i fotballen når alle er har på seg samme fotballdrakten og er med på lik linje. Å være et tilbud som er likt for alle uansett hvilken inntekt mamma eller pappa har, er en viktig jobb vi har i bydelen, sier han.

Stavanger er tildelt 2,91 millioner kroner av potten. Brodd-lederen lar seg ikke imponere av summen.

– Det er litt stusslig, men alle monner drar. Hvis du deler det ut på alle medlemmer, har det ikke stor betydning. Da må vi ha spisset tiltak for dem som ikke har råd til å betale og dem som ikke har råd til utstyr. Vi gjør allerede ganske mye, og et ekstra tilskudd vil kunne hjelpe oss med å opprettholde finansieringen av det.

Siden 2018 har Brodd fotballklubb iverksatt tiltak for å inkludere unge, uansett forutsetninger.

Gratis for de yngste

Brodd har rundt 850 medlemmer som er aktive spillere, men 250 av disse er med gratis. Det lar seg gjøre gjennom ordningen «Bli med», som sikrer at barn inntil fylte sju ikke betaler noe. Denne ordningen begynte klubben med i 2018.

– Ungene er så små da, og er gjerne ikke sikre på om det er fotball som skal være deres aktivitet. Da er det litt lettere hvis det ikke kommer en faktura i hånden første gang de går på aktiviteten. Da er det enklere for foreldrene å la ungene prøve.

Brodd fotballklubb har 76 påmeldte lag til 2023-sesongen. De har flest lag er i aldersgruppen 5 til 12 år. Det største antallet noen gang.

– Kullene våre har blitt større enn før vi innførte gratisprinsippet. Da gir det oss noe av den effekten som vi ønsket.

For å få budsjettet til å gå rundt, er klubben avhengig av tilskudd. Svingningene i økonomien skal imidlertid ikke gå utover tilbudet til de yngste.

– Vi søker tilskudd, både privat og offentlig, fra år til år. Det er utfordrende at det ikke ligger en fast inntekt der, men at det er basert på om man får tilslag for på ordningene man søker på.

Han legger til:

– Men det er gratis for de yngste uansett. Det har vi valgt at vi skal ha. De årene vi ikke treffer like godt, må vi justere ned på de andre tingene vi bruker midler på. At de yngste skal komme inn i organisert idrett uten at det koster noe, ser vi på som så viktig for oss.

Brodds daglige leder Kyrre Sandven tror gratisprinsippet kan være avgjørende for å utjevne forskjeller. (Kristoffer Knutsen)

– Flere har utfordringer med å betale kontingent

Torstein Tvedt Solberg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i familie- og kulturkomiteen. Han er veldig glad pengene kommer på plass, og at midlene skal brukes direkte i idrettslagene.

– Vi er veldig fornøyde med at flere unge kan inkluderes i viktige fellesskap gjennom idrett i Stavanger og Rogaland. Det må være plass for alle i idretten – uansett bakgrunn og familiens økonomi. Mange opplever krevende økonomiske forhold om dagen, og det rammer spesielt de som har minst fra før. Derfor er dette ett av mange tiltak regjeringen gjør, sier Solberg i en pressemelding.

Spørretime i Stortinget Torstein Tvedt Solberg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen. Regjeringen har satt av ti millioner kroner til ekstra ressurser i idrettskretsene, slik at ekstrabevilgningen blir på 125 millioner kroner totalt. (Vidar Ruud/NTB)

Han viser til at støtteordningen «Tiltak for inkludering av barn og unge» er økt til hele 664 millioner kroner i 2023. Idrettslag kompenseres for moms.

Også Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er begeistret for ekstrabevilgningen fra regjeringen.

– Vi har økt støtten til alle lokale idrettslag gjennom økte driftsmidler og investeringer i kommunebudsjettet allerede, men dette vil naturligvis hjelpe godt på. Gjennom Idrettsrådet i Stavanger er det gode støtteordninger finansiert av statlige og kommunale midler for de som har betalingsutfordringer, men vi opplever at idrettslagene melder tilbake at flere har utfordringer med å betale kontingent og treningsavgift nå om dagen, sier Nordtun.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) opplever at idrettslagene melder tilbake at flere har utfordringer med å betale kontingent og treningsavgift nå om dagen. (Stein Roger Fossmo)

Følgende summer blir fordelt på disse kommunene:

Stavanger 2.919.697 kroner

Sandnes 1.438.430 kroner

Haugesund 712.451 kroner

Karmøy 624.522 kroner

Hå 373.135 kroner

Sola 356.226 kroner

Klepp 349.462 kroner

Time 320.152 kroner

Strand 287.461 kroner

Randaberg 188.258 kroner

Eigersund 175.858 kroner

Gjesdal 136.403 kroner

Totalt 7.882.055 kroner