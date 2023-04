Brustadbua får flere innvandrere i jobb

Tirsdag ettermiddag er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på besøk hos Brustadbua. Butikken og bakeriet i krysset på Tjensvoll i Stavanger blir trukket fram som en pioner på å inkludere innvandrere i arbeidslivet. Dette ville statsråden lære av.

Innvandrere har generelt lavere yrkesdeltakelse enn resten av befolkningen. I 2022 var 68,9 prosent innvandrere sysselsatt. Det er 8,5 prosent lavere enn hele befolkningen.

Hos Brustadbakeren får medarbeiderne tre timer norskkurs om dagen og flere arbeider mot å ta fagbrev.

Brustadbua tok navnet sitt etter daværende barne- og familieminister Sylvi Brustad (Ap), som i 1997 bestemte at butikker under 100 kvadratmeter ikke skulle omfattes av åpningstidsbegrensningene. I årene som har gått har butikken på Tjensvoll fått sitt eget bakeri.

– Det høres ut som mange fluer i en smekk. Du trenger arbeidskraft, de som er her trenger en jobb og vi som samfunn får utnyttet ressursene som all arbeidskraft representerer, på best mulig måte, sier arbeids- og inkluderingsministeren til bakerisjef Umid Fotikh.

Fotikh nikker.

– De sitter med ganske mye kompetanse og erfaring fra før av. Vi må være smarte å bruke dette. Men i starten må vi hjelpe å støtte. Og det funker, sier han.

Sjefen for bakeriet, Umid Fotikh, var selv i arbeidspraksis på bakeriet etter at han kom som flyktning fra Usbekistan.

– Jeg fikk den sjansen. Mangfold og inkludering er en del av kulturen vår, sier Fotikh.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen var på besøk hos Brustadbua. (Mari Wigdel)

Nav: – Totalt avhengige av slike bedrifter

12 ulike Nav-kontorer i Rogaland har brukt tiltak hos denne arbeidsgiveren. Nav Eiganes og Tasta har hatt samarbeid med Brustadbua siden 2016. Nav-veileder Liv Anita Yttrehus understreker hvor viktig. har et svært godt inntrykk av.

– Nav setter veldig pris på samarbeidet med Brustadbua. Vi setter veldig stor pris på Brudstadbakeren og andre bedrifter som har lagt inn i planen sin og jevnt og trutt ta imot folk. Det er vi totalt avhengige av. Her er de flinke på å motivere. Av og til er det en ganske lang vei å gå for folk som kommer inn. Vi vil gjerne ha mer av dette, sier Yttrehus til RA.

Yttrehus merker at det er større krav til fagbrev nå enn før, og tror at dette vil fortsette.

Mohammed Abdallah har Yttrehus som veileder i Nav. Til høsten skal han ta fagprøve for å få fagbrev. Kombinere praksis jobb og skole.

– Jeg trives veldig godt på jobben, sier Mohammed. Jeg har aldri hatt det så bra som her noen andre steder. Jeg kan lære alt mulig.

Liv Anita Yttrehus i Nav Eiganes og Tasta er veileder for Mohammed Abdallah. (Mari Wigdel)

Formell kompetanse

Arbeids- og inkluderingsministeren mener Norge har en vei å gå for å lykkes med integrering på arbeidsmarkedet.

– Vi har lykkes for dårlig i Norge med å inkludere flyktninger på arbeidsmarkedet. Det er en prioritert oppgave å greie å få flere inn. Norge trenger arbeidskraften de representerer og det blir bedre integrering fordi man opplever mestring og fellesskap og får råd til å kjøpe hus og bil.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) fikk prøve ut skolebolle-baking. (Mari Wigdel)

Persen peker på at mange, særlig unge som står utenfor arbeidslivet, fordi de mangler formell kompetanse.

– I dag har vi et godt arbeidsmarked med mange ledige jobber. Men så har vi for mange som står utenfor arbeidslivet. Det betyr at den kompetansen arbeidslivet etterspør ikke matcher den som står utenfor arbeidslivet.

Da må samfunnet gjøre flere ting, mener hun.

– Det ene er at vi må senke terskelen for å komme inn, og det andre er gi dem formell kompetanse. Derfor er jeg tilhenger av å gi denne typen kandidater og unge mennesker formell kompetanse. Å kunne gi dem muligheten til å ta fagbrev gjennom jobb er en veldig fin mulighet til å kvalifisere seg formelt. Det er et verdipapir. Om det skulle skje at man må si opp folk her, kan du gå til neste arbeidsgiver og vise fagbrevet.

For å lykkes med det er det nødvendig med godt samarbeid mellom flere parter.

– Utrolig viktig at vi har et samarbeid mellom fylkeskommunen, videregående opplæring, Nav og arbeidsgiver. I noen tilfeller også helsevesenet og den enkelte kandidat.

