De siste årene har en sykkelvennlig bølge skylt over kontinentet. Biler omdirigeres, stier tegnes opp og kollektive sykkelstasjoner blir et stadig vanligere syn. Nanna Reiss, markedsansvarlig i Urban Infrastructure Partner (UIP), sier sykling har blitt løsningen på en rekke problemstillinger.

Bysykling

– Bysykkel er en tjeneste man finner i de fleste større byer i Europa. Syklene har en viktig rolle i å løse mobilitetsutfordringer i urbane miljøer med sterk befolkningsvekst. I tillegg har de et positivt bidrag til et bedre bymiljø.

UIP-gruppen er ansvarlig for bysykkeltilbudet i Oslo, Trondheim og Bergen. Reiss mener at ordningen etter hvert er blitt et fleksibelt alternativ for både lokale og turister.

– Fra sykkelsetet kan du oppleve byen på en annen måte enn med bil eller kollektivtransport. Det er en ideell måte å se og bli kjent med et nytt sted på.

Ivrigst i Norge

I en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk Institutt (TØI) fra 2018 vinner Trondheim fram som Norges ivrigste sykkelby. Nils Andreas Thommesen, lokal styreleder for Syklistenes Landsforening, sier antall tohjulinger har økt merkbart de siste årene.

– Det er helt klart blitt mer plass til myke trafikanter i Trondheim, forteller han. - Denne prioriteringen har gjort gatebildet mer levelig for alle. I tillegg har myndighetene valgt å lage klare, fysiske skiller mellom syklister og biltrafikk, noe som øker tryggheten.

Sju sykkelvennlige byer

Trondheim

Med en kompakt sentrumskjerne trenger du sjelden mer enn to hjul for å komme deg rundt i Trondheim. Den automatiske leieordningen er nylig oppgradert betydelig, med 750 sykler (opp fra 150 i 2017) spredt over 70 stasjoner. Dette betyr derimot ikke at du alltid vil finne en ledig sykkel, i rushtidene før og etter arbeidstid.

Ikke glem et besøk til sykkelheisen «Trampe», den første og eneste av sitt slag i verden, hvor syklistens ene fot dyttes opp en bratt bakke. Turen (som har blitt en av byens fremste attraksjoner) er gratis for alle, men vær advart: Har du aldri prøvd deg på Trampe før, er oddsen lav for at du kommer deg mer enn noen meter oppover Brubakken. Husk å holde høyre bein utstrakt, og bøy deg forover på vei mot toppen.

København

Er nordmenn født med ski på beina, kommer danskene inn i verden med rumpa på sykkelsetet. Spesielt i Danmarks hovedstad er det ingen bedre måte å dekke reisen mellom A og B på. I dag er i underkant av 2000 bysykler tilgjengelig over hele København, mange med elektrisk motor, innebygd GPS og turistinformasjon installert.

Så tilrettelagt er byen for syklister at et eget begrep - «to copenhagenize» - har vokst frem for å beskrive den urbane overgangen til en mer sykkelvennlig hverdag. Ikke glem å sjekke ut den etter hvert så ikoniske Cykelslangen, en egen sykkelbro som leder deg trygt og behagelig over havnebassenget.

Ljubljana, Slovenia

Europas grønne hovedstad for 2016 har lenge hatt syklister og sykkelvennlighet som satsningsområde. Strøkene som løper langs den billedskjønne Ljubljanica-elven, er perfekte å utforske med tohjuling, særlig nå som biltrafikk har blitt omdirigert og fjernet fra sentrumskjernen. I dag er hele 73 kilometer med dedikerte sykkelstier på plass i Ljubljana, imponerende for en hovedstad med under 300.000 innbyggere.

Drivkraften bak utviklingen har vært det folkekjære BicikeLJ-systemet, som lar både lokale og turister leie praktisk talt gratis sykler for opptil en time av gangen. Alt som kreves, er en symbolsk registreringsum på en euro per uke. Når timen din er omme, bare vent i fem minutter før du løser ut en ny sykkel. Enklere - og billigere - blir det ikke!

Amsterdam

Sykling er som kjent en sentral del av hverdagslivet i Nederland og Amsterdam. Investeringen i sykkelvennlig infrastruktur begynte allerede på 70-tallet, etter en skarp økning i alvorlige trafikkulykker. I dag er byen en av de tryggeste på kontinentet for syklister, muliggjort av mer enn 400 kilometer med dedikerte stier.

Det svimlende antallet medsyklister (58 prosent av Amsterdams lokalbefolkning bruker sykkel daglig) kan det ta noen timer å venne seg til, men det er verdt innsatsen. Det finnes ingen større automatisk utleieordning i Amsterdam, da majoriteten av byens befolkning allerede eier minst en sykkel. Men å hyre en for dagen kan gjøres overalt. Bare se etter butikkskilt med ordet «fiet» eller «fietsverhuur». Et tips er å leie en gammeldags sykkel i nøytrale farger, så ikke alle stempler deg som uerfaren turist.

Bordeaux, Frankrike

For 20 år siden gikk Bordeaux under kallenavnet «La Belle Endormie», den sovende skjønnheten, kjent for kvelende trafikk, belastende kriminalitet og elendig vedlikehold av historiske bygninger. I nyere tid har byen gjennomgått en omfattende ansiktsløftning, og kom inn som nr. 1 på Lonely Planets liste over verdens beste byer å besøke i 2017. Sykkelvennlighet ble for alvor et temaord samme år, da 70 millioner euro ble øremerket for å gjøre Bordeaux til en av de mest sykkelvennlige byene i Frankrike.

Mer enn 1500 offentlige bysykler - også kalt V³ - er tilgjengelig fra togstasjoner og travle knutepunkter, og 24 timers leie koster under 2 euro. Du trenger heller ikke begrense deg til sentrum. Bordeaux er et ideelt utgangspunkt for lengre sykkelturer i verdens mest berømte vinregion.

Sevilla, Spania

Mens mange europeiske byer har hatt en langsom satsning på sykkelvennlig infrastruktur, hoppet Sevilla inn med begge beina på midten av 2000-tallet. På ett år ble mer enn 70 kilometer med sykkelstier opprettet, mange med brede felt og god separasjon fra biltrafikken. I tillegg ble 2500 SEVici-sykler tilgjengelig fra 250 stasjoner spredt rundt om i byen, som regel ikke mer enn 300 meter fra hverandre. Prosjektet ledet til en eksplosjon av sykkelbruk i Sevilla. Å benytte seg av systemet koster 150 euro i depositum, som tilbakebetales på slutten av leieperioden. De første 30 minuttene er gratis, før 1 euro legges på for timen som følger. Når du sykler i sentrum, se spesielt opp for fotgjengere, som har en tendens til å forville seg ut i sykkelbanen.

Malmö, Sverige

Malmö har flere ganger blitt kåret til Sverige beste sykkelby, og er sterkt inspirert av den danske suksesshistorien på andre siden av Kattegat. I 2006 startet kampanjen «Inga löjliga bilresor» som oppfordret beboerne til å kutte ut all overfladisk biltransport for kortere avstander.

Ideen ser ut til å ha hatt effekt. Nå har Malmö rundt 100.000 daglige syklister og 500 km med sykkelstier. Mange av stiene er i tillegg adskilt fra trafikken, noe som gjør byen perfekt om du ikke føler deg hundre prosent komfortabel på sykkelsetet. (NTB tema)