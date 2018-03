Oslo

Hvis du går av t-banen på Manglerud, går forbi senteret, forbi politistasjonen, den nye svømmehallen (som skal stå klart om et par år), går gjennom skolegården på Manglerud Skole og så passerer fotballhallen, da finner du Manglerudhallen.

Jepp, et toppidrettsanlegg hvor det spilles kamper i GET-ligaen hver eneste uke, og hvor isflaten stort sett er i bruk fra sju om morgenen til elleve om kvelden, er gammel og sliten og er bare tilgjengelig gjennom skolegården til en av Norges største skoler.

Manglerud skole vokser i turbofart og kan snart risikere å bli landets aller største med 1400 elever. Og med ny svømmehall på samme tomt, ja da blir det trangt. For trangt, synes Manglerud Star.

Vil ha dobbelt så mye

Men foreldre og ledere på Manglerud Star har lagt en plan, som de har fått med skolen, FAU og flere borettslag i nærheten på: Kommunen bør kjøpe en tomt i industriområdet på Ryen, og flytte hele klubben dit.

Der håper de på en hall med to isflater, og hvor det også kan bli plass til andre idretter.

- Vi må komme oss bort herfra, sier Trygve Kvarme.

Han er hovedtrener for de yngste spillerne på Manglerud, de på åtte år og nedover. Og han forteller at de ikke får spille seriespill i Oslo. Det er rett og slett ikke nok istid tilgjengelig.

- Mine to døtre spiller hockey nå, men de må over på Vålerenga etter hvert. For de har to ishaller, og kan drive jentelag.

- Det er veldig mange som har lyst til å drive den idretten her som ikke får muligheten til det, sier han.



TOPPHOCKEY: Manglerudhallen spiller toppkamper mot Sparta på norges minste godkjente isflate. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Parkering

Også skolen brenner for ideen. Rektor Peter Streijffert, forteller at det aller mest er parkerings- og trafikksituasjonen som skaper problemer for skolen i dag.

- Skolen fungerer som en lekeplass også om kvelden. Men bilistene kjører rett gjennom, sier han.

- Det blir bare fler og fler.

Dessuten antydes det at den gamle hallen kan bli flerbrukshall for skolen, om Manglerud Star flytter.

Idrettsbehovsplan

Torsdag la Bymiljøetaten fram et utkast til årets Idrettsbehovsplan, en prioritert liste over hva som skal bygges og fikses av idrettsanlegg i Oslo.

Foreløpig er ikke ny Manglerud-hall på lista. Og Oslo Idrettskrets, som prioriterer idrettens ønsker, ser ikke ut til å ha Manglerud øverst på lista.

- Vi er positive til det meste av anleggsinnspill vi, sier generalsekretær Magne Brekke i idrettskretsen når vi ringer.

- Men det viktigste er hvor vi får mest igjen for penga. Da kan det være viktigere å få flere utendørs isflater enn flere haller, sier han.

Arbeidet med Jordal Amfi er i gang, og bygginga av ny ishall på Frogner skal starte i år. I tillegg skal det gjøres et nytt forprosjekt om Valle Hovin. Men noen nye ishaller utover det er helt i det blå, sier Brekke.

Byrådsavdelingen for idrett og kultur melder at de har fått en invitasjon fra Manglerud, og de lover å sende byrådssekretær Frode Kyvåg på befaring.