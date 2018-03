Oslo

Det måtte en femte periode til for å få kåret vinneren i den første av sju mulige kvartfinaler i hockeysluttspillet. 95.44 sto det på kampuret da Peter Lindblad ble kveldens Manglerud-helt og banket inn seiersmålet i Sparta amfi. Dermed leder laget 1-0 i kamper etter en usedvanlig kraftprøve. Hvem restituerer seg best til neste møte i Manglerudhallen lørdag?

- Ja, vi er godt trent, sa MS-trener David Livingston.

Sparta ledet

Men det så lenge ut som dette skulle være grei skuring for Sparta.

Kyle Osterberg sendte laget i ledelsen i en skuddfattig 1. periode. Da Greg Wolfe økte til 2-0 i midtperioden var det vanskelig å se for seg hvordan Manglerud-gutta skulle komme til scoringer.

Men Per-Kristian Person fikk inn en redusering før den andre pausen og da var håpet tent igjen.

MS vant skuddstatistikken i begge de to første periodene knepent, men i den siste overtok Sparta. Men da sto det fram en annen matchvinner i MS: Keeper Kristopher Joyce. Han holdt buret fritt for pucker samtidig som Peter Lindblad utnyttet overtallet da Christopher Henriksen satt til soning for Sparta.

Kraften ebbet ut

Dermed 2-2 og ekstratid. Og da kraften ebbet ut av spillerne og avslutningene var uten krutt, begynte man å lure på om vi skulle oppleve en ny utmattelses-rekord. 90 minutters effektiv spilletid ble passert og folk måtte melde fra hvor de var. I Sparta amfi på hockeymatch!

Og så kom altså 2-3 scoringen som gjorde at de grønne og hvite kunne juble hemningsløst nede på isen. Peter Lindblad satte punktum etter nesten fire timers spill i Sparta amfi.

Fredag er det bare å hvile ut. Men her er det nå fordel Manglerud Star.

PS. Sparta har verdensrekorden i antall spilte minutter i en hockeykamp. 12. mars i fjor spilte de mot Storhamar på Hamar i en kamp som varte i 8 timer og 32 minutter. Kampen var ferdig 13. mars og varte altså over dobbelt så lenge som oppgjøret torsdag kveld. Den kampen vant førøvrig Storhamar 2-1 etter elleve perioder.

NM-sluttspillet ishockey menn torsdag, kvartfinaler 1. kamp (best av 7):

Sparta – Manglerud Star 2-3 e.f. (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1), sammenlagt 0-1

Sparta amfi: 1819 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (4.57) Kyle Osterberg (Christopher Henriksen, Troy Rutkowski).

2. periode: 2-0 (34.56) Greg Wolfe (Rutkowski), 2-1 (36.51) Per Kristian Person (Christer Simonsen).

3. periode: 2-2 (46.24) Peter Lindblad (Matthew Vanvoorhis).

4. periode: Ingen.

5. periode: 2-3 (95.44) Lindblad.

Dommere: Robert Hallin, Jordal og Jørn M. Ekeberg, Nesøya.

Utvisninger: Sparta 6 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min., Manglerud Star 6 x 2 min.

Frisk Asker – Stavanger 4-2 (0-0, 2-0, 2-2), sammenlagt 1-0

Askerhallen: 1275 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (28.54) Nick Pageau (Garry Nunn), 2-0 (33.12) TJ Foster.

3. periode: 3-0 (49.18) Mikkel Christiansen (Oskar Nilsson, Henrik Ødegaard), 3-1 (52.57) Lassi Kokkala (William Rapuzzi, Curtis Jason Gedig), 3-2 (56.50) Kristian Forsberg (Spencer Humphries), 4-2 (59.52) Patrick Wall.

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Frisk Asker 9 x 2 min., Stavanger 12 x 2 min.

Lillehammer – Vålerenga 7-2 (3-2, 3-0, 1-0), sammenlagt 1-0

Kristins hall: 1648 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (3.39) Stephan Vigier (David Morley, Brendan Ellis), 1-1 (5.20) Stefan Espeland (Tobias Lindström, Jonas Oppøyen), 2-1 (15.09) Brett Cameron (Vigier, Joey Benik), 3-1 (15.54) Simen Rønold (Fredrik Dahl), 3-2 (19.31) Rasmus Juell (Andreas Stene, Simon Mattsson).

2. periode: 4-2 (28.25) Ellis (Cameron), 5-2 (29.24) Benik (Cameron), 6-2 (34.27) Nick Dineen (Morley, Patrick Ulriksen).

3. periode: 7-2 (57.29) Ellis.

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Roy Stian Hansen, Storhamar.

Utvisninger: Lillehammer 11 x 2 min., 1 x 5 min., 1 x 10 min. og 1 x 20 min., Vålerenga 14 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min.

Storhamar – Lørenskog 9-0 (1-0, 3-0, 5-0), sammenlagt 1-0

CC Arena: 3315 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (8.55) Martin Rønnild (Kodie Curran, Victor Svensson).

2. periode: 2-0 (22.51) Curran (Svensson, Jacob Berglund), 3-0 (23.42) Steffen Thoresen (Josh Nicholls, Ulf Andersson), 4-0 (31.46) Mikael Zettergren (Curran).

3. periode: 5-0 (40.54) Zettergren (Curran, Rønnild), 6-0 (41.06) Christian Larrivée (Joachim Jensen, Simen Hansen), 7-0 (42.44) Nicholls (Jensen, Robin Dahlstrøm), 8-0 (51.50) Berglund (Rønnild), 9-0 (58.23) Hansen (Kjetil Martinsen, Nicholls).

Dommere: Lars-Arve Kronborg, Lillehammer og Thomas Tysland, Jutul.

Utvisninger: Storhamar 7 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min., Lørenskog 17 x 2 min., 1 x 10 min. og 1 x 25 min.

Andre kvartfinale spilles lørdag, den tredje mandag.