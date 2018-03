Ny kamp til overtid, men denne gang tapte Manglerud Star

Oslo

Av Haakon Thon

MANGLERUDHALLEN (Dagsavisen): MS gjorde det samme som torsdag. Lå under 0-2 og hentet det opp. Siste målet kom 16 sekunder før slutt med keeper ute, men lørdag gikk det ikke veien til slutt. Kristian Østby avgjorde for Sparta 5.42 ut i fjerde periode.

- Vi var ikke så skarpe som vi skulle være i kveld. Vi sleit i store deler av kampen, men jeg må gi kreditt til gutta for å komme tilbake og sikre overtid, sier MS-trener Dave Livingston.

Utnyttet ikke overtall

MS hadde mange muligheter til å score i powerplay, men utnyttet det dårlig.

- De gjør en god jobb og legger press på oss i overtallspillet. Vi klarte ikke å overbelaste og få kontroll på pucken og ble gående litt imellom. Det er sluttspill og det er høyere skuldre, sier Livingston.

- Men vi utligna i powerplay i dag, som vi også gjorde på torsdag. I tillegg stod keeperen deres (Jens Kristian Lillegrend) veldig godt. I første periode kommer han opp med flere viktige redninger. Så problemet var ikke at vi ikke kom til avslutninger, sier Livingston.

- Men dere slet med å vinne igjen puckene etter at dere hadde kommet til avslutning og måtte ned og hente mange pucker i egen sone?

- Ja, jeg skrek mye på dem på grunn av det i dag.

Langvarige kamper

- Hvem tjener mest på lange kamper annenhver dag? Dere spiller en ganske energikrevende ishockey der dere er avhengige av å gå mye på skøyter og presse høyt?

- Jeg tror det er ganske likt. Sparta også presser høyt, så jeg tror ikke lange kamper er noen større utfordring for oss enn for dem.

- Hva skjer ved det siste målet?

- Vi får ikke pucken ut. Både Matthew (VanVoorhis), Steffen (Ratejzcak) og Tord (Thoresen) hadde muligheten til å få pucken enten ut eller lenger ned på isen, men klarte det ikke. Det var 3-4 småfeil og til slutt setter han pucken inn via stolpen. Det er ikke lett for keeper å gjøre noe med.

- Hva gjør dere mellom kampene?

- Vi har en liten økt, men det er mest for å holde kroppen i gang og jobbe med små detaljer.

- Hva skal dere jobbe med søndag før bortekampen mandag?

- Vi kommer vel kanskje til å jobbe med powerplay, ler han.

- Vi må også jobbe med småting i egen sone. Være mer kompakte og komme sammen ut av sonen som et lag, avslutter Livingston.

Så får vi se om det blir ny maratonkamp i Sarpsborg mandag kveld.

Politikere på plass

Flere kommunepolitkere var og så på kampen i forbindelse med at MS har startet prosessen med en ny ishall på Ryen. De hadde vært på befaring av tomt tidligere på dagen og så på kamp etterpå.

Politikerne var fornøyd med det de så, men det er uansett langt fram for å få på plass en ny hall.

Kioskene ble stengt

Tydelig bevis på at MS ikke er vant til å spille sluttspill fikk vi se i pausen mellom tredje og fjerde periode da plutselig alle kioskene i hallen var stengt. Man hadde åpenbart ikke tatt høyde for tilleggstid.

Før seieren mot Sparta i første kvartfinale var forrige sluttspillseier for MS i 2010 i fjerde kamp mot VIF. (5-1)

Før det må man tilbake på tidlig 80-tall for å finne forrige sluttspillseier. Så dette er åpenbart noe ikke klubben er vant til.

KAMPFAKTA

NM-sluttspillet ishockey menn lørdag, kvartfinaler 2. kamp (best av 7):

Manglerud Star – Sparta 2-3 e.f. (0-0, 0-2, 2-0, 0-1)

sammenlagt 1-1

Manglerudhallen: 641 tilskuere.

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 0-1 (25.03) Didrik Svendsen (Patrick Bovim, Magnus Nilsen), 0-2 (25.58) Troy Rutkowski (Kevin Sundher).

3. periode: 1-2 (51.45) Sam Coatta (Dylan Richard, Petter Lindblad), 2-2 (59.43) Richard (Mathias Trygg).

Forlengning: 2-3 (65.42) Kristian Østby (Andreas Klavestad).

Dommere: Jørn M. Ekeberg, Nesøya og Mads Frandsen, Frisk Asker.

Utvisninger: Manglerud Star 8 x 2 min. Sparta 10 x 2 min. og 1 x 10 min.

Øvrige kvartfinaler lørdag:

Lørenskog – Storhamar 1-9 (0-3, 0-4, 1-2)

sammenlagt 0-2

Lørenskog ishall: 1006 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (7.10) Joachim Jensen (Kodie Curran), 0-2 (13.07) Mikael Zettergren (Curran, Jacob Berglund), 0-3 (16.48) Robin Dahlstrøm (Jimmy Andersson, Christian Larrivée).

2. periode: 0-4 (28.21) Curran (Martin Rønnild, Berglund), 0-5 (29.50) Steffen Thoresen (Simen Hansen, Zettergren), 0-6 (36.08) Curran (Rønnild, Lars Erik Hesbråten), 0-7 (37.45) Thoresen (Zettergren, Curran).

3. periode: 0-8 (46.40) Berglund (Curran), 0-9 (50.30) Thoresen (Zettergren, Berglund), 1-9 (58.50) Olai Sveine Johannessen (Sebastian Johansen, Kevin Berg).

Dommere: Lars-Arve Kronborg, Lillehammer og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Lørenskog 12 x 2 min. Storhamar 6 x 2 min.

Stavanger – Frisk Asker 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

sammenlagt 1-1

DNB Arena: 2856 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (12.30) Philippe Cornet (Markus Søberg, Dennis Sveum).

2. periode: 1-1 (30) TJ Foster (Vinny Saponari, Oskar Nilsson), 2-1 (39.13) William Rapuzzi (Cornet).

3. periode: 3-1 (43.27) Eirik Salsten (Spencer Humphries, Kristian Forsberg), 3-2 (46.20) Anders Bastiansen (Saponari, Nilsson).

Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar, og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Stavanger 8 x 2 min. og 1 x 10 min. Frisk Asker 8 x 2 min.

Vålerenga – Lillehammer 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)

sammenlagt 0-2.

Furuset Forum: 970 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (11.03) Filip Gunnarsson (Talak Lyngset, Fabian Gunnarsson), 1-1 (13.59) Nick Dineen (Brendan Ellis, Joey Benik).

2. periode: Ingen.

3. periode: 1-2 (56.06) Joakim Arnestad (Ellis, Brett Cameron).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min. og 1 x 5 min. (matchstraff), Lillehammer 4 x 2 min.

- - -

Gjenstående kamper: 5/3, 7/3, 9/3, ev. 11/3, 13/3.