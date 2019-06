24-åringen står på toppen av det regnvåte stupetårnet. Hun har en blå bomullstruse og en ettersittende sort genser på kroppen. En gjeng påkledd ungdom kikker opp på henne fra treplattingen. Christa vrenger av seg den tynne genseren, nøler et par sekunder og stuper elegant uti. I det hun trekker seg opp av det iskalde vannet, roper en av jentene til henne: «Du! Ta på deg en BH!»

«Tits! Tits! Tits!»

Det er ikke første gang Christa har fått bemerkninger på bekledningen, eller mangelen på den. De siste somrene har hun og kompisen badet toppløse sammen både her på Sørenga og borte ved Tjuvholmen.

– Folk har ropt «tits! tits! tits!» og «få på deg en BH!», men vekterne har aldri sagt et ord, forteller hun.

Bad og bedring: Flere skal få bade på Sørenga (pluss)

Det var inntil for to uker siden, da hun og kompisen skulle ta årets første dukkert på nettopp Sørenga.

– Jeg kledde av meg for å hoppe uti, men så så jeg plutselig en vekter som kom ruslende bort. Hun sa at det dessverre ikke var lov til å bade toppløs på denne badeplassen, at jeg enten måtte kle på meg eller forlate området. Kompisen min spurte om det gjaldt for ham også, men det gjorde det ikke.

– Hva gjorde du da?

– Jeg hoppa bare uti. Jeg hadde jo ikke med meg noen topp å bade i.

Christa har publikum når hun stuper uti. Vannet måler bare 13 grader, ifølge Yr.no. Foto: Frøydis Falch Urbye

Jager liksom-journalister

Morten Anker-Nilssen er parksjef i Bymiljøetaten og har dermed også ansvar for strand og vann. Han forteller at vekternes oppgave er å passe på alkoholforbruket, at åpningstidene overholdes samt sørge for ro og orden. Om folk bader i bar overkropp har de gråkledde ingenting med.

– Det er helt i orden for oss at publikum bader og soler seg toppløse på Sørenga. Vekterne skal passe på uanstendig oppførsel, folk som utgir seg for å være journalister for å ta bilder av toppløse for eksempel, sier parksjefen.

Provoseres av de provoserte Christa har alltid likt å bade toppløs, men eide i sin tid opp til flere badedrakter. Så mistet hun dem en etter en, og etter at den siste ble glemt igjen på Malmøya for et par somre siden har hun blitt heltids toppløsbader.

– Jeg syns det er rart og provoserende at folk syns det er sjenerende med bar overkropp på en badeplass. Det oppleves diskriminerende at man har forbud som gjelder for meg og ikke for kompisen min, sier hun.

– Som kvinne opplever man hele tida å bli seksualisert i offentlig rom. Jeg bader ikke i bar overkropp for å vise fram kroppen min, jeg gjør det ikke for å tiltrekke meg en bråte med menn. Jeg syns bare det er irriterende å bade med overdel, man blir våt og klam og det syns jeg er stress.

Sukkerbiten: Friområde eller Fotografihus?

Innrømmer feil

Det er vekterselskapet Skan-kontroll som på oppdrag fra Oslo kommune patruljerer Sørenga opptil flere ganger daglig.

– Dette er sannsynligvis en vekter som har gått ut over de instruksene vi har gitt og det kommer vi til å ta opp med dem. Vi hadde en tilsvarende sak i fjor, men en kvinne som solte seg toppløs, forklarer Morten Anker-Nilssen.

Administrerende direktør i vekterfirmaet, Jørn C. Olsen, kan bekrefte at det har skjedd en svikt.

«Her har åpenbart en av våre vektere påtalt toppløs bading ved en feil. Det er kun ved eventuell nakenbading vi anmoder om å ta på seg igjen! Vi vil sørge for å presisere dette til alle som tjenestegjør for oss på Sørenga så vi unngår at slike situasjoner oppstår igjen», skriver han i en melding til Dagsavisen.

Toppløs solbading er ikke ulovlig

– Det skal ganske mye til før toppløs soling og toppløs bading kommer inn under Straffeloven paragraf 298, som omhandler seksuell krenkende atferd, forteller Kai Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

– Da må du mange år tilbake i tid.

Kai Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt

Hva synes folk flest

Men, forklarer Spurkland videre, hvis man vaser rundt toppløs, går og handler på nærmeste butikk, utviser mykpornoatferd og det i tillegg er Barnas dag, da nærmer du deg noe ulovlig. Det er måten det gjøres på som er avgjørende.

– Kjernen er om folk flest vil oppfatte det som seksuelt krenkende eller uanstendig atferd.

Dette er altså den strafferettslige siden av toppløs soling.

– Hvis man holder seg innenfor grensene for det straffbare, har politiet ingen interesse i å gripe inn, sier Spurkland.

Leste du denne? Her er Oslos nye badepark

Kan stille krav

Men selv om det ikke er ulovlig, rent strafferettslig, forteller politiadvokaten at det er fullt mulig å stille krav om at det ikke er lov å bade toppløs på et sted som Sørenga, som er underlagt privat eiendomsrett.

– Det blir som å forby ballspill, hunder og lignende, sier Spurkland.

– På et tett, bynært sted som Sørenga kan et krav om å ikke bade toppløs være et helt kurant krav å stille. Da kan du bortvises fra stedet, på samme måte som hvis du ikke er pent nok kledd for et utested.