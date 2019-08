Det er gått nesten tre måneder siden Arne B. Øystese og de andre beboerne i borettslaget Marcus Thranes gate 8–20 våknet opp til at Statens vegvesen hadde plassert en av Oslos 53 nye bomstasjoner rett foran den bevaringsverdige gården – og knapt én meter fra balkongene og stuevinduene til flere av leilighetene.

– Vi hadde ikke noe annet sted å plassere den, sa prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen til Dagsavisen den gang.

På andre siden

Etter massiv kritikk snudde Statens vegvesen , og lovet å finne en ny plassering til den. Men nå, to måneder etter at Dagsavisen skrev om den oppsiktsvekkende bomplasseringen, står den fortsatt rett foran balkongen til Arne B. Øystese.

– Hvorfor har den ikke blitt flyttet?

– Vi driver og ser etter nye steder å sette den, forteller prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen.

– Er dere blitt enige med borettslaget i Marcus Thranes gate 8–20 om hvor den skal stå?

– Vi har et godt samarbeid med dem, men vi har enda ikke bestemt alternativ plassering.

– Hva er alternativene?

– Det er på den andre siden av veien, i og med at bomstasjonen skal tette et snitt mot ring 2.

Må kanskje lage ny stolpe

– Hva er det som tar så lang tid?

– Vi må avklare plassering med grunneier om vi får lov til å sette bomstasjonen der. Det er privat grunn, og der har vi ikke en avtale enda, forklarer Nordahl.

– Pluss at det er en produksjonstid på selve stolpen.

– Dere kan ikke bruke den samme stolpen?

– Vi må se på det med tanke på lengden.

– I verste fall må dere lage en ny?

– Ja. Dette må tas i riktig rekkefølge, sier prosjektlederen, som legger til at borettslaget er fullt innforstått med at dette tar tid.

Hva det vil koste å produsere en ny stolpe, kan ikke Nordahl svare på.

– Men det er klart at hele flyttingen, med både gravearbeid og henting av strøm og fiber, vil ha en kostnad.

Snakker sammen

Arne B. Øystese selv sier til Dagsavisen at det viktigste for borettslaget er at bommen blir flyttet, og at tidsskjema er helt i tråd med dialogen de har med Statens vegvesen.

– Vi er i løpende dialog med Statens vegvesen mens de jobber med ny plassering.